LÃ³pez-Gatell descarta uso masivo de cubrebocas tras comunicado de UNAM: no hay que sobredimensionar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud descartó el uso masivo del cubrebocas, ante la recomendación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de volver a usarlo tras detectar un aumento de casos de covid-19 en el país.

"Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación de algo que muy claramente y objetivamente presenta la Universidad. Ellos lo que dicen y coincidimos con su apreciación: la situación está en calma, lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados", indicó durante la conferencia mañanera de este martes.

"¿Quién ha hecho esa apreciación? La Secretaría de Salud federal", afirmó López-Gatell.

Ayer, mediante un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter, la UNAM pidió que al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación se recomienda el uso de cubrebocas.

López-Gatell refirió que en este momento el gobierno no está haciendo un llamado al uso masivo del cubrebocas.

"El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho una y otra y otra vez. Para reducir la probabilidad de que una persona infectada por cualquier virus respiratorio, inluyendo SARS-COV2 pudiera propagarlo a otra persona. No está mal que lo usen, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal".