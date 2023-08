“¿Por qué me odia el presidente?”, dice Xóchitl Gálvez y se le quiebra la voz (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Por qué me odia el presidente?”, dijo con voz entrecortada Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México para las elecciones de 2024.

En una entrevista televisiva, la senadora panista habló en entrevista sobre los constantes ataques que la ha dirigido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Yuriria Sierra en Imagen Televisión, Xóchitl Gálvez recordó que López Obrador la invitó a sumarse a su proyecto. “Él sabe perfectamente lo que yo hice por los pueblos indígenas (…) Ninguna de sus tres corcholatas favoritas, las de arriba, conocen el país como tu servidora lo conoce”, afirmó.

Recordó cuando el mandatario consideró que ser aspiracionista era lo peor: “Yo no sabía que iba a ser senadora, yo no sabía que iba a ser este integrante de un gabinete, no sabía que iba a estar hoy aquí, en este momento de la historia, intentando pues ser una candidata que quizá lleve a la primera mujer presidenta de este país. O sea, yo lo único que quería era que mi mamá dejara de vivir tanta violencia”.

En la conversación aseveró que no hay manera de que le quite el sueño el Presidente. “Ni una noche me ha quitado el sueño, te lo juro. Otros dicen ‘te estás peleando con el Presidente’. Pues sí, pero él no se pone a la altura de un estadista. Él me llama ‘globo inflado’, él me llama una ‘títere de los hombres’, o sea, no me respeta. Es en el fondo un macho. Y machos como él, tantos otros”.

Y al final cuestionó: “¿Cuál es mi delito de haber aspirado a darle a mi madre una mejor vida carajo? ¿Por qué me odia el Presidente? Yo lo único que quería es que esa mujer dejara de sufrir. Esa es la parte dolorosa. Que se le quiera negar a los mexicanos el derecho de sacar a sus madres de la pobreza, que le quieran negar a los mexicanos el derecho a aspirar a tener una vida mejor y yo sí quiero eso”.