Promueven una “Barbie Buscadora” para ayudar a las labores de familiares de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Delia Quiroa, dirigente del grupo de madres y familiares de desaparecidos Colectivo 10 de Marzo, creó una “Barbie Buscadora”, con la idea de que la empresa Mattel, dueña de la marca Barbie, patrocine su creación y las ventas se destinen a comprar vehículos todo terreno para los traslados de familiares que buscan a sus desaparecidos.

“Estudié costura hace 20 años y eso me sirvió para hacer la ropa de ‘Barbie Buscadora’; aproveché tela de la ropa que usamos las buscadoras”, explica Delia Quiroa, y muestra un diseño de una Barbie Buscadora que porta la foto de su hermano Roberto, desaparecido en 2014.

Delia considera que la fabricación de la “Barbie Buscadora” podría ayudar a visibilizar el tema entre la población.

Presentamos a @Barbie Buscadora hecha por @C1003R



Hacemos un atento llamado a @Mattel solicitando un donativo e ir juntando para comprar dos camionetas para nuestras búsquedas y podemos emitir facturas deducibles #MargotRobbie @azucenau @betogarciac11 @programa_hoy pic.twitter.com/kt6BdA5G2I — Delia Quiroa (@DeliaQuiroa) July 18, 2023

Expone que algunas Barbies Buscadoras ya pueden adquirirse en Mercado Libre por 500 pesos.

Ya pueden adquirir su @barbie Buscador en @Mercadolibre es la primera solo por el momento tenemos 10 disponibles para entrega les dejo el enlace uD83DuDC47https://t.co/j5msb2zAeh pic.twitter.com/pviue0V7Cn — GUSTAVO AZUARA DIAZ (@GusAzuara) July 25, 2023

El Colectivo 10 de Marzo, del cual forma parte Quiroa, quien lleva años buscado a su hermano, está integrado por personas procedentes de 300 familias de Tamaulipas, que podrían participar en la venta de las Barbies Buscadoras, aprovechando para esa actividad el furor causado por la película Barbie.

“Cuando era niña, me gustaba mucho. Yo les hacía la ropa a mis muñecas. Mi abuelita me daba retazos de tela. Tengo una niña y tiene Barbies, y de tanto ver que todo el mundo anda con este furor, se me ocurrió vestir a una Barbie como Buscadora y pedirle a la compañía Mattel si nos puede ayudar con algún donativo”, indicó, en entrevista con El Universal.

También dijo que, para vestir a la Barbie, pueden hacer mini playeras con la foto impresa de una persona desaparecida, y venderlas junto con el mensaje Resiliencia.

“Por amor a nuestros desaparecidos y la esperanza de no morirnos sin encontrarlos. Aprovechando que todo mundo está al pendiente de la película, quiero hacerles saber qué hacemos mujeres que estamos todos los días buscando a seres queridos”, expresa y confía en que recibirán apoyo.

Confiesa que nunca imaginó que una muñeca de juguete de su infancia, con la que solía jugar a vestirla, se podría usar para difundir el mensaje de búsqueda de un familiar desaparecido.

“Nos gustaría proponerle a Mattel que produzca una ‘Barbie Buscadora’ y que un porcentaje de las ventas de esa Barbie se done a nuestro colectivo de búsqueda”, comenta.

Finalmente, aporta los datos para hacer donativos: