Reconciliación con el PRD y críticas a AMLO marcan el primer foro del Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La segunda etapa del Frente Amplio por México (FAM) para elegir candidato presidencial arrancó este jueves con un foro que, sin embargo, quedó marcado por la “pausa” que puso el PRD a su participación, asunto multicitado en el ejercicio de esta noche, pues sus protagonistas llamaron a los del “sol azteca” a la reconciliación.

Divididos por el momento, las tandas de propuestas o posiciones de Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid, si bien se caracterizó por las directas e indirectas al presidente Andrés Manuel López Obrador por la polarización y el encono que consideraron vive el país, los llamados al PRD fueron la constante.

Y es que, tras declarar su relación con el FAM en pausa, el PRD hizo el vacío al foro a resultas de la exclusión de sus militantes Silvano Aureoles y Miguel Ángel Macera, quienes aun superando el mínimo de firmas requerido, fueron descalificados por presuntamente no alcanzar la dispersión de estas en 17 entidades federativas.

Beatriz Paredes llamó al PRD a regresar y unirse, al considerar que su participación es importante en el movimiento. Además, consideró que el desafío del proceso que lleva a cabo el FAM, es que no se convierta en una gran farsa.

Por su parte, Santiago Creel calificó de “indispensable” al PRD en la defensa de la democracia, destacó el liderazgo de Jesús Zambrano y añadió: “Aquí los esperamos y estoy convencido de que sabremos conciliar y llegar a puntos de reencuentro”.

Xóchitl Gálvez, inclusive llamó “al jefe Zambrano” a reagruparse puesto que, expresó, “nos hace falta”. Además, argumentó, “México ya no necesita más odio, sino una coalición”.

La referencia de Gálvez al odio fue una constante en las participaciones de todos pues, con lo anterior, la exposición de los cuatro se concentró en críticas al actual gobierno con amplias referencias a políticas públicas y episodios sonoros de los últimos años:

Por ejemplo, el saludo de López Obrador a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán aludido por Creel, o la transmisión de canciones de Chico Ché en el Salón Tesorería de Palacio Nacional cada vez que al mandatario se le cuestiona por la relación con Estados Unidos, que Paredes refirió en los siguientes términos:

“No creo que Chico Ché sea el mejor asesor para nuestra relación con Estados Unidos”.

Pero, ante todo, las posiciones de los cuatro fueron persistentes en identificar la polarización, el encono alentado desde la tribuna presidencial, como hizo Santiago Creel al hablar de Estado de Derecho, o al “presidencialismo autoritario” que pronunció Enrique de la Madrid, o bien, la regresión democrática que mencionó Paredes sobre el actual régimen al que señaló de traicionar la democracia

AMLO, un “accidente histórico”

Inclusive, las críticas a López Obrador y la autonombrada 4T se plantearon con descuido en la identificación de un adversario: “un virus” dijo De la Madrid convocando a vacunarse; “un accidente histórico” profirió Beatriz Paredes; “echaron a la basura casi todo, pero no han podido destruir la esperanza” según Xóchitl Gálvez.

A lo largo del foro, cada tema concreto como seguridad, justicia, política social, salud, educación, economía o relaciones exteriores, entre otros, fueron abordados con críticas a las decisiones del actual gobierno y una contrapropuesta de regresar a un programa del pasado o reorientar las políticas públicas.

El formato fue cuidadoso en cuanto a evitar la confrontación entre los aspirantes, acaso con una breve y superada rispidez acontecida cuando Paredes dijo que los “liderazgos carismáticos son muy caros” a lo que Gálvez reaccionó hablando de sí misma en tercera persona:

“El carisma no es suficiente, su servidora es carismática, es entrona y creo que puede llegar a ser una buena opción”.

Había mordido el anzuelo, pues en el revire, Paredes expuso sin referirse directamente a Gálvez:

“Yo no me referí a ella como carismática (…) los carismáticos en México son una secta religiosa. Vicente Fox, Enrique Peña Nieto tuvieron liderazgos carismáticos. Los pobres pensaron en un liderazgo y hoy México vive una polarización terrible, no se requieren batallas campales ni provocaciones. Si estamos en el FAM tenemos que articular un discurso compartido”.

Al final, en un mensaje pretendidamente esperanzador, Gálvez, Paredes, Creel y De la Madrid, proyectaron los cambios que profesan.