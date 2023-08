AMLO celebra disminución de la pobreza reportada por el Coneval

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las cifras del Coneval que “reafirmó que ha habido disminución de la pobreza y la desigualdad de manera histórica, en el tiempo que llevamos en el gobierno”, aunque en materia de salud, indicó que los datos se deben a la pregunta que se hizo en la encuesta.

Aseguró que eso demuestra que su estrategia ha funcionado, porque el objetivo de cualquier gobierno es lograr la justicia y la felicidad del pueblo “y por eso estoy muy contento (…) Esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce, el que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí me llena de orgullo”.

Expuso que en 2004, en el gobierno de Vicente Fox, el porcentaje de población en pobreza era de 47%; con Felipe Calderón fue de 46.1%; con Enrique Peña Nieto, de 43.2%, y en el actual gobierno hasta 2022 llegó a 36.3%, es decir un 10% menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas.

“Ofrezco disculpas por el enojo que le va a causar a los conservadores”, dijo.

En millones, con Calderón eran 52.8 millones; con Peña Nieto, 52.2 millones, y actualmente son 46.8 millones. “Y yo estoy seguro que en el informe 2024 esto va a estar más abajo”.

La diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres fue 23 veces más con Fox; con Calderón es 35.6 veces más, “esto yo creo que es muy parecido a lo que sucedía con Salinas, que había una monstruosa desigualdad, ¿para esto se robaron la Presidencia?”, cuestionó.

Con Peña Nieto la diferencia era de 21 veces más y en la administración de López Obrador se redujo en 15 veces más. “Casi 20% de disminución. Vamos avanzando”.

Mañanera del 11 de agosto de 2023. Foto: Eduardo Miranda

En materia de salud también considera que los datos dependieron de la pregunta que se hizo.

“En el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular; como ya no están esas credenciales la gente, cuando les preguntaron, decían: `no, pues no tenemos seguro´, porque ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”, pero afirmó que es un tema que se va a ir entendiendo.

Insistió en que su compromiso es que antes de que termine su mandato, en México habrá uno de los mejores sistemas de salud en el mundo.

Expuso que también en materia alimentaria “me llena de satisfacción. Hay menos hambre, ahora la gente tiene considerablemente más alimentos que antes, la llamada seguridad alimentaria: 5.1 millones de personas tienen mejor alimentación”.

Pasó de 57.8 a 66.1% de 2020 a 2022, es decir 11.9 millones de personas. “Si lo llevamos atrás el incremento es notorio casi 20% de más seguridad alimentaria.

En tema de pobreza extrema, expuso que poco, pero bajó, y se quejó de este manejo de información. “Es que andan... nada más que... casi los estoy recetando diario, tengan para que aprendan. Estamos saliendo, el 2022 todavía tenemos los efectos de la pandemia, por eso son extraordinarios”.