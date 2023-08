AMLO hará recorridos de supervisión del Tren Maya los días 1 y 2 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los recorridos de supervisión que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará los días 1 y 2 de septiembre para la supervisión del Tren Maya, serán sólo a la mitad de su capacidad, entre 60 y 80 kilómetros, dijo el mandatario este viernes 11 en su conferencia matutina.

Expuso que van a ir “despacio, despacio, ahí vamos poco a poco. Pero sí es una gran obra, extraordinaria. Despacio que llevamos prisa”.

En otro tema, agregó que la presentación de su quinto informe de gobierno, que será en Campeche, no se hará en un acto masivo, pues solamente habrá autoridades del estado y algunos gobernadores, principalmente del sureste, así como los integrantes de su gabinete, “pero no mucha gente, no mitin”.

Aclaró que el horario está por definirse, pero estimó que podría ser entre nueve y 10 de la mañana, e insistió en que terminando el informe se subirá al Tren.

El trayecto irá de Campeche a Mérida, de ahí a Chichen Itzá y finalmente a Cancún, el viernes 1 y el sábado 2 de septiembre.