“Es normal, están en campaña”, dijo AMLO sobre críticas a su gobierno en el foro del Frente Amplio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Es normal, están en campaña”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las declaraciones contra su gobierno en el primer foro de "Diálogos Ciudadanos" del Frente Amplio por México.

En el evento participaron los aspirantes a la Presidencia por el bloque opositor hacia las elecciones en 2024 Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Creel.

Entre los señalamientos de Enrique de la Madrid destacó que ha habido dos virus que han atacado a México: el covid-19 y la 4T, por lo que llamó a vacunarse contra el virus de la 4T y la dosis podría ser el Frente de la oposición.

También este jueves, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, anunció que su partido pone en “pausa” su participación dentro del Frente Amplio por México, en protesta por los criterios de la selección interna de la candidatura, y aseguró que no aceptarán “exclusiones políticas indebidas”.

Este viernes, el presidente López Obrador expuso que “ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para qué me meto, no vaya a ser que los jueces… ya me pusieron en la lista negra los del Tribunal Electoral”.