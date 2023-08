Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 11 de agosto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que así como él está en la lista negra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los magistrados también “los tengo ahí en mí listita”, por actitudes deshonestas.

-“Es normal, están en campaña”, respondió el presidente López Obrador a las declaraciones contra su gobierno en

el primer foro de "Diálogos Ciudadanos" del Frente Amplio por México.

-“Respeto mucho al presidente (Nayib) Bukele no lo cuestiono en nada (…) No quiero polemizar con el presidente de El Salvador, no, nosotros vamos bien a pesar de que heredamos una situación muy difícil”, declaró López Obrador por los señalamientos de su homólogo salvadoreño en torno al asesinato de Milagros en Guanajuato.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Milagros en Guanajuato, por un sujeto que la apuñaló en la calle, aseguró que no habrá impunidad.

-El presidente celebró las cifras del Coneval que “reafirmó que ha habido disminución de la pobreza y la desigualdad de manera histórica, en el tiempo que llevamos en el gobierno”, aunque en materia de salud indicó que los datos se debe a la pregunta que se hizo en la encuesta.

-El trayecto para supervisión en el Tren Maya que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador no será a toda su capacidad porque irá a la mitad, entre 60 y 80 kilómetros, “imagínense que se descarrile ahí, aunque no nos pase nada, noticia mundial. Imagínense los gritos de Joaquín, de Ciro, de Loret… Esta noche en hechos: se descarriló el Tren Maya”, ironizó.