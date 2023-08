“Los tengo en mi listita”: AMLO sobre magistrados del Tribunal Electoral por actitudes deshonestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que así como él está en la lista negra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los magistrados también “los tengo ahí en mi listita”, por actitudes deshonestas.

Consideró que si lo multan con cuestiones de dinero, pedirá una colecta a la gente para que le ayuden a pagar

Les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas, a los magistrados del Tribunal Electoral, la última fue esa resolución donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera”, en torno a declaraciones contra Xóchitl Gálvez.

Recordó que lo que declaró en la conferencia fue tergiversado, “entonces sí los tengo apuntados en la lista porque sí son muy falsarios y son jueces, magistrados de consigna”.

Consideró que tampoco va a tocar el tema electoral, aunque se trate de un tema adelantado, para evitar las sanciones, aunque aclaró que no lo han multado.

“De todas maneras no hay que tocarlos porque si no vienen las sanciones, las multas… no me han multado todavía, no me vayan a arruchar porque no me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayude vamos a hacer una colecta si me multan”, señaló.