MC, con un ojo en su proceso interno y el otro en Xóchitl Gálvez (Video)

GUADALAJARA, Jal (Proceso).– Rumbo a la definición del proceso interno para elegir a su candidato por la Presidencia de México, Movimiento Ciudadano (MC) tiene opciones como el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, o evaluar un eventual respaldo para Xóchitl Gálvez, la figura más destacada del Frente Amplio por México (FAM).

En ese contexto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, será el anfitrión de un encuentro con el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, en una mesa de diálogo organizada por el senador Clemente Castañeda, en la cual trazarán la ruta para el partido hacia los comicios de 2024.

Frente a la posibilidad de que el partido apuntale al alcalde regiomontano, estaría un eventual respaldo para la senadora hidalguense, dijo a Proceso el dirigente de MC en Jalisco, José Manuel Romo Parra.

En la reunión programada para hoy viernes se planteó la asistencia del coordinador de los diputados federales, Jorge Álvarez Máynez; el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y el propio Romo Parra.

Colosio Riojas. Figura local. Foto: J. Raúl Pérez

En vísperas del encuentro el gobernador Alfaro confió en la pronta definición del proceso interno. “Se tienen que explorar todas las alternativas; no puede haber ruta vetada, no puede haber una definición que no se dialogue con los estados (…) Deberíamos de construir un solo frente opositor; no coincidimos con el diseño de la alianza”, explicó.

En entrevista en la sede de MC, José Manuel Romo, exregidor de Guadalajara durante la administración de Enrique Alfaro alcalde, coincidió con su líder nacional, Dante Delgado, en que no harían alianzas con ningún partido tradicional a escala local ni nacional en las próximas elecciones, pero “con los ciudadanos sí”, acotó.

En ese sentido, consideró que Xóchitl Gálvez, del frente integrado por PRI, PAN y PRD, es una “política que se ha sabido distinguir del partido donde ha sido electa, y que ve siempre por políticas, por conductas sociales que benefician más a la gente. Ahí es donde nosotros estamos poniendo atención”, explicó Romo.

Sin olvidar que el FAM viola la ley electoral al adelantar la precampaña por la Presidencia, Manuel Romo dice que verá el desarrollo de su proceso interno, así como “la evolución” popular que tiene Xóchitl Gálvez.

El 6 de julio último el coordinador de la bancada de MC en el Senado, Clemente Castañeda, anunció que, si ella es la candidata, su partido tendría que “replantear” su posición de no ir solos a la contienda presidencial.

En ese sentido, a Romo se le preguntó:

–¿Si la candidata es Xóchitl, existen posibilidades de una alianza?

–Sin duda alguna creo que vamos a tener que discutir esos temas (…) Tuvimos un acuerdo en el pasado Consejo, que el 29 de septiembre, de acuerdo a lo que establece la ley, vamos a abrir ese periodo donde los ciudadanos, incluso los militantes de nuestro movimiento, puedan manifestar su aspiración de abanderar nuestra causa.

Añadió: “Y en eso evidentemente vamos a ir viendo cómo evoluciona el proceso de Xóchitl Gálvez, pensando también que dentro nuestro movimiento hay gente con mucha experiencia para podernos representar, como Luis Donaldo Colosio Riojas, Samuel García o cualquier otro que podamos visualizar”.

Recordó que Dante Delgado aceptó que existieran candidatos ciudadanos. “Y en este concierto de ideas creo que cabe también la posibilidad de que Xóchitl esté en esa situación”.

Xóchitl Gálvez. Opción. Foto: Twitter @XochitlGalvez

Sobre el tema, el gobernador Alfaro expuso: “Me parece que es totalmente inapropiado, diría inútil, hablar en este momento de candidaturas cuando no está definido un modelo que permita formar un espacio de participación política colectiva. Sin ese espacio no creo que haya mucho por hacer para la oposición en la próxima elección”.

También dijo que “si no se construye un vehículo adecuado, no hay frente opositor posible; no es en torno a una persona, sino en torno a un modelo y a una idea de país que podrían generarse condiciones para sumarnos. Si eso no sucede, cualquier proyecto va a estar condenado al fracaso”.

Definiciones locales

José Manuel Romo adelanta que para Jalisco habrá un candidato de unidad a la gubernatura y que su partido será una barrera para evitar que Morena entre a Jalisco.

Rumbo a la elección de 2024 hay cinco aspirantes para convertirse en el sucesor de Enrique Alfaro: los alcaldes de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, y de Tlajomulco, Salvador Zamora; los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, así como el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer.

Clemente Castañeda es uno de los más cercanos a Enrique Alfaro; se conocen desde que estudiaron la preparatoria en la Universidad de Guadalajara. El dirigente de MC considera que se elegirá al candidato bajo consenso, no por cercanía con Alfaro.

Manuel Romo explicó que el proceso de elección del candidato a la gubernatura consistirá en ponerse de acuerdo. “Hemos platicado de esta situación con todos ellos, y todos coinciden en que en los próximos meses vamos a llegar a un gran acuerdo que beneficie a nuestro movimiento y a Jalisco”.

–¿Van por un candidato de unidad?

–Esa es la lógica en la que estamos construyendo la propuesta que presentaremos en 2024. Lo que observo en los últimos días es mucha generosidad por parte de nuestros principales actores.

Alfaro. "Primero, el proyecto". Foto: Eduardo Miranda

Respecto de los aspirantes a las alcaldías, dijo que desde hace un año se cuenta con dirigencias en cada uno de los 125 municipios, desde donde se promocionará la imagen del partido y se defenderá a las alcaldías “donde somos gobierno”.

En 2024 su objetivo es refrendar el triunfo en la gubernatura de Jalisco, las principales presidencias municipales y la mayoría en el Congreso.

Conforme a la ley electoral, en noviembre se lanzará la convocatoria para que se inscriban los aspirantes a un cargo público.