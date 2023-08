“No quedará impune el cobarde ataque donde Milagros perdió la vida”: Gobernador de Guanajuato (Video)

LEÓN, Gto.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que no quedará impune el asesinato de Milagros Montserrat, la mujer apuñalada en la mañana del jueves en la colonia Granada de esta ciudad, y pidió colaboración de la ciudadanía para dar con el hombre que cometió este homicidio.

En un inusitado mensaje que difundió esta noche en sus redes sociales, el gobernador panista se refirió a lo ocurrido, pero sin nombrarlo como un asesinato:

No quedará impune el cobarde ataque donde Milagros perdió la vida en la ciudad de León”.

Luego, exigió al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre que se detenga al responsable de este homicidio y sea llevado ante la justicia.

Hago un enérgico llamado a la @FGEGUANAJUATO para que se detenga al responsable y se le lleve ante la justicia, le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a su… pic.twitter.com/wp0yjpABy7 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) August 11, 2023

“Le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a su localización lo antes posible. Mi solidaridad y apoyo a su familia”, dice el mensaje de Rodríguez Vallejo.

El gobernador apareció con este mensaje más de 12 horas después de que Milagros Montserrat fue asesinada cuando caminaba por una calle de la colonia Granada, en un hecho que quedó grabado en una video cámara.

El rostro y características del responsable fueron claramente registrados, según el video que ha circulado en redes.

El gobernador rara vez aparece con este tipo de mensajes relativos a hechos de violencia. Lo ha hecho ante alguna de las múltiples masacres que se han registrado en lo que va de su sexenio, en el que Guanajuato ha ocupado el primer lugar en homicidios del país.

Los usuarios de redes no se aguantaron y varios de ellos lo tundieron.

En principio, @sandypedroza le contestó: “No, Gobernador, Milagros no “perdió la vida” a Milagros LA MATARON”.

“Cuántas veces no he leído que no quedará impune, lo agarran, lo presentan y sale por alguna tontería en el papeleo…” publicó en los comentarios del tuit del gobernador el usuario @Vallejo9613.

Y otro comentario de @ChuyoMrr expresó: “Es solo un caso que se hizo público de los muchos que quedan en silencio. Guanajuato ya no es un lugar tranquilo sino un sitio donde el miedo a salir a la calle impera”.

En tanto, también en su cuenta de redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública de León publicó las fotografías del agresor de Milagros Montserrat, tomadas de captura de los videos. La dependencia se dijo indignada y también pidió que si alguna persona tiene datos del atacante los proporcionen a la corporación.

La cuenta de la Secretaría se llama “Vivir Tranquilo”.