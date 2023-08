Rehúye AMLO polemizar con el presidente salvadoreño Nayib Bukele

“Cada quien tiene su propia concepción; yo sostengo que los seres humanos no nacemos malos, hay quienes piensan que hay personas que nacen con la maldad, yo digo que no, son las circunstancias", explicó López Obrador. . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Respeto mucho al presidente (Nayib) Bukele, no lo cuestiono en nada”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos de su homólogo salvadoreño en torno al asesinato de Milagros en Guanajuato.

En redes sociales, Bukele publicó un video en el que se observa al agresor de la joven Milagros mientras la apuñala; el mandatario salvadoreño afirma en esa publicación:

“Pero las ONGs de ‘derechos humanos’ no dirán nada, a ellos no les importa la muerte de la gente honrada. Ellos sólo saldrían en defensa del asesino, si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles. Ahí sí saldrán a pedir buen trato y ‘reinserción’ para esa rata asquerosa”.

“Nosotros vamos bien”

“No quiero polemizar con el presidente de El Salvador, no, nosotros vamos bien a pesar de que heredamos una situación muy difícil”, justificó el presidente mexicano.

El mandatario mexicano consideró que “son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas, no se trata sólo de aplicar medidas coercitivas, la paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que estamos llevando a la práctica”.

“Cada quien tiene su propia concepción; yo sostengo que los seres humanos no nacemos malos, hay quienes piensan que hay personas que nacen con la maldad, yo digo que no, son las circunstancias. Hay que cambiar las circunstancias para que cambie esa realidad y es lo que estamos haciendo”, dijo.

La herencia de Calderón

El presidente López Obrador volvió a destacar que en México hubo un presidente –en referencia a Felipe Calderón– que declaró la guerra al narcotráfico y apostó por enfrentar la violencia con la violencia, lo que agravó la situación de inseguridad en el país.

“Y desde entonces se constituyeron grupos, bandas de delincuentes, nuevos carteles, y cuando llegamos la violencia estaba en lo más alto, sobre todo los homicidios, y poco a poco hemos venido reduciendo los homicidios”, apuntó.

“Ya no hay masacres”

Insistió en que su estrategia de seguridad sí funciona, “porque la paz es fruto de la justicia.”

“Si se atiende a los jóvenes, se combate la pobreza, la corrupción, se logra avanzar mucho, y eso es lo que hemos hecho, atender a los jóvenes, que haya bienestar. Se incrementaron los salarios como nunca”, además consideró que “la gente está contenta”.

También afirmó que en su administración no hay masacres ni se ejecuta a nadie, y comparó que el índice de letalidad era mucho más elevado en el sexenio de Calderón: “los remataban, era ‘mátalos en caliente’; y eso no lo veían los de derechos humanos de la ONU, aquí hay un representante de la ONU que está en contra de nosotros, muy conservador. Hasta nos recomendaría que aplicáramos eso”.

“¿Cómo no voy a hablar?”

Señaló que “una persona que aspira a la Presidencia, no voy a hablar de género, del bloque conservador, acaba de aclarar que va a aplicar esa política, nada más que no puedo hablar… ¿pero cómo no voy a hablar de esto sí estamos hablando de asesinatos?”.

Calculó que la reducción de los homicidios en lo que va de su sexenio es de 17 y al terminar su gobierno llegará a 25 por ciento.