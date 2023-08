Estoy tan satisfecho por la reducción de la pobreza que hasta “me podría morir tranquilo”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está tan satisfecho por la reducción de la pobreza y la desigualdad que hasta “me podría morir tranquilo”.

Al marcar la diferencia entre lo que quiere la población –si regresan los corruptos o si continúa la transformación– afirmó que ya se ven los resultados de sus estrategias de gobierno y uno de esos es la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Expuso que ese resultado, que se ve a diferencia de anteriores administraciones, lo tiene “muy contento. Estoy muy satisfecho, podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado, incluso podría decir que hasta me podría retirar, me podría morir tranquilo”.

La razón es que su movimiento tenía el sueño y buscaba como ideal que millones de mexicanos lograran salir de la pobreza, “el que se redujera la pobreza en nuestro país y se disminuyera la desigualdad y resulta que ya lo logramos”.

Agregó que ya son 5 millones de mexicanos que han salido de la pobreza, a pesar de la pandemia, de la crisis económica; esa cantidad representa poco menos de toda la población de Chiapas.

“No había pasado esto en 40 años, y que conste que en los últimos 36 años, hasta 2018, se dedicaron a vender, a entregar todos los bienes de la nación, se suponía que esa privatización de bienes era para que el gobierno manejara más presupuesto en beneficio del pueblo; y entregaron los bancos, los ferrocarriles, las minas, las tierras ejidales, aeropuertos, puertos, avanzaron mucho en la privatización del petróleo, de la industria eléctrica”, expuso.