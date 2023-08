“No tenemos un problema de secuestro exprés”: Mauricio Tabe tras la muerte de Iñigo Arenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la zona de Polanco “no tenemos un problema de levantamiento o secuestro exprés; no tenemos eso, no hay denuncias que se hayan presentado en el último año relacionadas con un problema en la zona”, asegura el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, una semana después de la desaparición y muerte del empresario Iñigo Arenas.

En entrevista con Proceso, anuncia que, tras ese hecho y las denuncias posteriores sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de antros y restaurantes, taxis “piratas” y delitos de alto impacto, instalará un “consejo consultivo” para tomar medidas al respecto:

Voy a instalar un consejo consultivo con especialistas de seguridad, vecinos y operadores de antros para ver qué medidas tomamos para reducir riesgos; no para acabar con un problema, porque no tenemos un problema, sino para reducir riesgos”.

También adelanta que solicitará una reunión con el jefe de gobierno, Martí Batres, e integrantes de su gabinete para coordinar operativos que combatan la presencia de taxis “piratas” en la zona.

El expresidente del PAN capitalino defiende que la exclusiva zona comercial de Polanco es el segundo sector que menos delitos tiene en la alcaldía que gobierna. Y destaca el “Operativo Cobalto” que, con la estrategia de seguridad Blindar MH, a partir del 5 de julio, tiene el objetivo de dar seguridad a los jóvenes que frecuentan los principales centros turísticos de la demarcación.

“Llevamos más de dos meses con el operativo Cobalto, a partir del periodo vacacional, reforzamos la seguridad en Masaryk, Polanquito y la zona de los hoteles”, afirma.

El pasado 9 de agosto, Proceso publicó el reportaje titulado “El caso Iñigo Arenas: Polanco, una trampa mortal”, en el que vecinos de Polanco denunciaron un patrón de agresiones en el corredor de antros y restaurantes de la exclusiva zona y señalaron la presencia de una red de narcomenudistas, taxistas piratas, secuestradores exprés, golpeadores, prostitución y hasta omisión de policías capitalinos, bajo la sombra de organizaciones criminales como La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, Tabe Echartea desestima las denuncias de sus habitantes y contrarresta: “La opinión de uno a dos vecinos no es la opinión de todos los vecinos. La que tenemos registrada en la alcaldía es la que aparece en la encuesta del INEGI. Polanco es la zona que menos delitos tiene junto con Chapultepec”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizada el primer trimestre de 2023, el 43.2% de la población mayor de 18 años en la alcaldía Miguel Hidalgo identificó la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, entre otros), como una problemática en su Ciudad.

Ese mismo dato no aparece especificado en la actualización del segundo trimestre del mismo año, cuando dicha demarcación se posicionó como la tercera con menor percepción de inseguridad.

Taxis piratas

En el texto publicado por Proceso, los vecinos de Polanco acusan la operación de taxis “pirata” que, presuntamente, actúan en colusión con delincuentes que se aprovechan del estado de ebriedad en el que salen clientes de antros.

Al ser cuestionado sobre esa problemática, el alcalde Mauricio Tabe adelanta que “esta semana” se reunirá con el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama:

“Le voy a pedir la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana (Omar García Harfuch), de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para que retiren taxis ‘piratas’ afuera de los antros y que hagan verificación y validen si son taxistas con todas las de la ley o son delincuentes disfrazados de taxistas”.

Las declaraciones vecinales obtenidas indican que entre las 2:00 y las 4:00 horas, en la avenida Masaryk, entre la calle Anatole France y Lafontaine, se estaciona un grupo de “taxis piratas” cuyos choferes están “literalmente cazando gente en estados inconvenientes y los invitan a subirlos para llevarlos a donde les indiquen”.

Además, denunciaron que su presencia es “absoluta y visiblemente tolerada por la policía de cuadrantes”. Ante ello, el exdiputado local panista contesta:

“Es absolutamente falso, por eso pido al Gobierno de la Ciudad que intervenga para supervisar taxis afuera de los sitios. Nuestro equipo está haciendo verificaciones en los antros y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) investigue si hay presencia de bandas delictivas, pero no tenemos un problema que a la fecha se haya presentado dentro de la zona”.

Sin verificaciones ni sanciones

Sobre las declaraciones de vecinos descontentos ante la presencia de centros nocturnos en su colonia, el panista apunta:

“Toda la operación de cualquier centro nocturno representa más riesgo, lo que hay que atender son medidas para reducir los riesgos. No hay un problema de seguridad, porque un problema de seguridad es si cada semana yo tuviera denuncias de que están levantando a la gente afuera del antro, o una vez al mes, pero ni siquiera eso”.

Luego, resalta: “Nosotros verificamos que todos los restaurantes cierren en horario. Algunos vecinos se han quejado de que tienen la música y entonces a eso le llaman Centros Nocturnos, tienen música, pero cierran en el horario que es el de las dos de la mañana, muchos incluso antes”.

Sin embargo, según un video de seguridad publicado por el dueño del bar “República”, el empresario fallecido, Iñigo Arenas Saiz, abandonó dicho establecimiento a las 2:46 de la madrugada del lunes 7 de agosto.

Al preguntarle si la alcaldía sancionó a dicho bar, Tabe responde:

No lo hemos sancionado porque no teníamos verificación. Lo que pasa es que no tenemos ojos todo el tiempo en todos los lugares, tenemos que verificar y algunos se pasan de vivos y cuando vamos a verificar justo ese día no abrieron o cerraron temprano”.

Proceso consultó el uso de suelo del “República” en el Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y no se encontraron registros para la dirección donde se ubica, numerada 407, en la avenida Presidente Masaryk.

Licencias son del gobierno anterior

El dirigente local se deslinda de la operación de establecimientos con distintas licencias de funcionamiento, incluidas, las que permiten venta de alcohol:

“Yo no he otorgado una sola licencia de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, los que operan hoy son con licencias que otorgó la administración anterior”.

Afirma que “son 22 establecimientos que les dieron licencia en la administración anterior para vender alcohol y 13 licencias que revalidó. Son 35 licencias en las zonas de Polanco y Lomas que heredamos, no hay un solo antro que permitimos su apertura o que dimos la licencia, ni restaurantes con venta de bebidas alcohólicas con licencias nuevas”.

Según una tabla que Tabe Echartea envió a la reportera, las licencias otorgadas por la administración anterior de Morena, con Víctor Hugo Romo Guerra, y su sustituto Abraham Borden Camacho, incluyen los siguientes establecimientos señalados por los vecinos por operar en “ilegalidad”: República, Lovesain & Bocca, Dinsmoor, Belvedere, Layla y El Cuerno.

Tabe incluso menciona que han clausurado a aquellos que no cuentan con licencia, y ejemplifica con la clausura del bar “Imperia”, en la colonia Anzures, el cual presentó “una licencia de restaurante con venta de bebidas alcohólicas, pero se observaron actividades de una licencia para establecimientos de bar”.

También pone como ejemplo el restaurante bar “La incondicional”, en Prado Norte 125, que fue clausurado por “inconsistencias en la documentación”.

Además, presume: “Tenemos verificaciones permanentes los fines de semana y estamos encima de que cumplan con el horario”, pero lamentó “no puedo a partir de una queja vecinal mandar una sanción, tengo que mandar verificadores, así lo establece la ley”.

“Como autoridad yo no puedo especular”

El exdiputado local refiere a las denuncias que se han viralizado en redes sociales, sobre inseguridad y secuestros exprés en Polanco:

“Muchas denuncias luego son en redes sociales, pero no tenemos las denuncias ni el conocimiento de las personas, cuando me llegan en redes pregunto quién es la persona y no se presenta (...) no me puedo basar en los comentarios en las redes, claro que es información que tengo que analizar, primero tengo que analizar que sea fidedigno, que sean cuentas reales y no sean bots”.

Tabe Echartea puntualiza que tiene que verificar las cuentas porque podrían “formar parte de una estrategia de descalificación, ya sea política o de intereses económicos” o bien “un ataque y descalificación de un antro o el gobierno”.

El funcionario reitera: “Tan no se vale que la autoridad diga no tomó en cuenta las denuncias en redes, como dar por hecho cualquier denuncia sin corroborar que realmente exista la persona, es importante tener contacto con quien denuncia para que te aporte más información, y puedas establecer una línea de investigación”.

Abuso sexual, un elefante en la habitación

En la entrevista, Proceso cuestiona al alcalde sobre las agresiones sexuales que denunciaron los habitantes de la zona, quienes además evidenciaron: “Nos hemos enterado de víctimas de agresiones sexuales que no quieren denunciar, nos enteramos los vecinos, constantemente de casos así y es increíble, pero la mayoría no quiere denunciar, ocurren dos circunstancias: vergüenza y miedo”.

Al respecto, el dirigente local asegura: “Tenemos un equipo de trabajo de mujeres bien comprometidas que luchan todos los días contra la violencia de género para atender a las víctimas”.

Y recalca: “Tenemos nuestra reacción violeta, tenemos la estrategia circular contra la violencia de género, y además tenemos nuestros Puntos Violeta, el programa Miguel Hidalgo Avanza Contra la Violencia, que apoyamos económicamente a las víctimas, y la Estrategia Circular Contra la Violencia implica cuatro fases: prevención, atención a las víctimas, reparación del daño y sanción a los agresores”.

Sin embargo, una investigación de Animal Político, publicada el 15 de marzo, señala que: “El programa Puntos Violeta de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón en la Ciudad de México opera sin presupuesto específico, lineamientos de operación ni personal especializado”.

“No somos los cadeneros”

De acuerdo con un testimonio vecinal, recabado por Proceso, en el corredor de antros y restaurantes de Polanco: “Ese lugar es Sodoma y Gomorra, hay chavitas que salen en hombros y dudas si son mayores de edad, posiblemente si son mayores de edad, 18, 19 años, pero posiblemente no”.

Sobre lo anterior, Mauricio Tabe es determinante: “No consentimos que pasen los menores, si en la verificación hay menores se aplican las clausuras y las denuncias correspondientes”.

No obstante, añade:

No somos los cadeneros de los antros, ni operamos la cortina, tenemos que verificar cuando hay denuncia o queja, además vemos con regularidad en operativos sorpresa”.

Narcomenudistas: Más allá del baño

Este medio logró recabar testimonios de asistentes a los centros nocturnos de Polanco, quienes señalaron haber notado la presencia de narcomenudistas dentro de los establecimientos.

Es el caso de Mariana: “Más allá de los baños y en distintos rincones de República, me encontré con hombres de actitud bastante intimidante. Portaban cangureras y, con una mirada amenazante, ofrecían drogas de manera descarada. Lo más inquietante es que la seguridad del lugar no tomó ninguna medida al respecto, lo que claramente sugiere su complicidad”.

A propósito, el alcalde señala: “Yo no tengo registro de quejas de narcomenudistas”. Luego, justifica: “Siendo un delito en el que tiene que estar involucrada la Fiscalía, la SSC, yo creo que habría que preguntarles a ellos sobre el tráfico de drogas en la Ciudad de México y en los distintos puntos”.

El exdiputado panista prosigue: “Nosotros no verificamos ni investigamos el tema de drogas porque no tenemos facultades, ni capacidad de operación policiaca para ello, ni los servicios de inteligencia para operarlo”.

“Escoltas no son un problema”

Sobre las denuncias vecinales que indican la presencia de escoltas armados afuera de los centros nocturnos, el panista objeta: “Si hay escoltas, no considero que sea un problema”.

En todo caso, dice: “Se requiere que la SSC intervenga para la regulación de la presencia de escoltas”.

Los vecinos, en cambio, aseguraron que los escoltas “intimidan”: “Tú pasas en la intersección de Masaryk y Aristóteles, a las 12:00 de la noche del jueves, viernes o sábado, y puedes contar sin dificultad 40 o 50 guaruras armados, estacionados en doble fila, parados en la banqueta, frecuentemente exhibiendo armas a la vista del público”.

Tabe Echartea, hace hincapié: “Polanco es una zona muy vigilada y donde no se han registrado casos graves de delitos ni de asaltos y homicidios”.