El repunte en el número de migrantes es porque “hay una crisis mundial“: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que luego de la disminución en la cantidad de personas migrantes hacia Estados Unidos, ahora observan un repunte porque hay una crisis mundial que lleva a los gobiernos de países de origen a no tener presupuesto suficiente para atender las necesidades de sus poblaciones.

“Hay una crisis mundial, no están atendiendo los gobiernos las necesidades de trabajo, de bienestar de los pueblos y no es que no quieran hacerlo, es que no tienen posibilidad, no tienen presupuesto”, afirmó.

El ideal, dijo, tiene que ser el que la migración sea opcional y no forzosa, para lo cual es necesaria la solidaridad internacional. “Ese es mi reclamo a la ONU, ellos deberían de estar promoviendo un plan en ese sentido, en esa dirección; no hacen nada, están como florero, de adorno. Atender las causas”.

Ante este repunte, el presidente analizará el fenómeno en las reuniones que sostiene con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Oaxaca y su gabinete, porque otra de las razones de este repunte, luego de “una disminución considerable”, es que se podría “mejorar todo lo que tiene que ver con los albergues”.

También dijo que ayudarán a que se aumente la difusión de los trámites que pueden iniciar, desde sus países, las personas migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, “porque también falta información, que es una de las cosas que le escribo al presidente Biden”, en la carta que le envío vía la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

El jefe del Ejecutivo mexicano consideró que en México ya se ven los resultados de atender las causas y darle “preferencia a los pobres, por humanismo, pero también para atemperar el fenómeno migratorio y para reducir la violencia. Todo lo que se haga para que haya trabajo, que se consigan mejores salarios, más ingresos, que signifique bienestar para el pueblo, que signifique atender a los jóvenes, todo eso ayuda mucho para serenar al país, a los países”.

Expuso que no es viable que se quiera resolver el problema migratorio sólo con medidas coercitivas, con violencia, con decisiones en el ámbito bélico, militarizando fronteras, con muros. “Eso es arcaico, inhumano, eso sólo para mentes autoritarias y para quienes hacen negocio con la industria armamentista; pero eso no produce paz ni justicia ni tranquilidad”.

El presidente López Obrador reiteró que es una de las razones por las que analiza con el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de implementar un programa para el desarrollo de todos los pueblos de América.

“Se necesita un programa para impulsar el desarrollo de los pueblos, que la banca internacional, sobre todo los bancos para el desarrollo de América Latina, del Caribe, lleven a cabo un plan de financiamiento para ayudar a los países pobres, necesitados; si no, no vamos a poder detener el flujo migratorio”, señaló.

El mandatario federal consideró que las personas que salen de sus lugares de origen no lo hacen por gusto, sino por necesidad. “Si la gente tiene trabajo en su lugar de origen, no sale, porque ¿quién quiere dejar a sus familiares, sus pueblos, sus culturas, sus costumbres?”.