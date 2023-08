AMLO se escuda tras polémica sobre jóvenes desaparecidos en Jalisco: "No escuché nada"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una “burda manipulación” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se interpretara que ante las preguntas sobre la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, lanzó un chiste y afirmó que en realidad no escuchó los planteamientos, por esa razón, dijo, no tiene por qué ofrecer disculpas.

El presidente expuso que se trata de “toda una mentira, una infamia, ellos son capaces de todo, yo no, no somo iguales, yo tengo principios ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho, por eso quería iniciar esta conferencia de esta forma”.

Aclaró que con la declaración de ayer se dio pie a “una burda manipulación, ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer como a ustedes les consta al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada”, así inició la conferencia.

Afirmó que tan no escuchó nada “que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el dia de ayer, en la prensa vendida y alquilada, de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los Altos de Jalisco”.

El mandatario dijo que quienes le dieron vuelo “a esta calumnia”, son los mismos de siempre y que pertenecen al grupo conservador.

“Una aspirante a la Presidencia, corrupta, otros aspirantes corruptos y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía y todos los medios con honrosas excepciones”, dijo.

Aprovechó para mencionar que la población les tiene confianza y saben de que no son perversos y no son como la oposición, “por eso no pasarán, lo que diga mi dedito, pueden inventar lo que sea y no pasa, porque tenemos un pueblo muy consciente. La gente ni se enteró, los que estaban viendo o escuchando la conferencia”.

Expuso el video de lo sucedido ayer al finalizar la conferencia, donde se alcanza a escuchar “Jalisco” y “Lagos de Moreno” y tampoco expuso el momento en que estaba por salir del salon Tesorería y un asistente le pidió una felicitación para un medio del sureste, para lo que sí se detuvo y entre la cual también se le planteó el tema de los jóvenes desaparecidos.

“¿Ustedes creen que si yo escucho que están preguntando de eso no contesto? ¿Pero qué cosa escuché? Nada, por eso me acordé de ese chiste, porque era puro grito, entonces lo interpretan como que no quise responder pero que además me burlé, son unos perversos, malos de malolandia, pero no pasarán, no pasarán”, dijo.

El mandatario celebró contar con las conferencias para aclarar porque lo contrario se convierte en una lanzada en televisión, radio, los periódicos y no tendría posibilidad de aclararlo.