En su segundo foro, aspirantes del Frente Amplio exigen cambiar la estrategia de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el segundo de los foros regionales para designar al candidato presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes demandaron cambiar la estrategia nacional en seguridad pública y dieron el pésame a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

En Durango, donde se lleva a cabo el foro, Xóchitl Gálvez criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber abordado el caso de los jóvenes jaliscienses en su conferencia y dijo que debería dar la cara a los familiares de los mismos.

“Lo que pasó en Lagos de Moreno nos debe de horrorizar a todos los mexicanos, se rebasaron todos los límites. Y yo le vuelvo a exigir al presidente que vaya y les dé la cara a los padres de estos jóvenes, que implemente una nuestra estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso. Me parece increíble que el presidente le dedica dos horas a su mañanera y no le dedicara un momento a estos jóvenes”, dijo en este segundo Foro “Diálogos para la construcción del Frente Amplio por México”.

La senadora del PAN, que va al frente de las preferencias, manifestó que “todas y todos nos debemos sentir indignados y horrorizados por lo que le pasó a estos jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Como madre de dos hijos me pongo los zapatos de los padres de Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante. No imagino un dolor más grande para unos padres que la muerte de sus hijos, pero esto no solo sucede en Lagos de Moreno, Jalisco, sucede en muchas otras ciudades de nuestro país, todos los días”.

“Le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes, que implemente una nueva estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso”, aseguró.

Eso de “abrazos, no balazos” no es una estrategia, es una ocurrencia.



Debemos reforzar las policías municipales, estatales y tener una Policía Nacional Civil con divisiones especializadas.#ForosConX#LaVictoriaEsNueXtra#ForoFrenteAmplio pic.twitter.com/LEr73fFkgi — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 18, 2023

“Exijamos ahorita un cambio de timón”, sugiere Beatriz Paredes

Beatriz Paredes, aspirante del PRI, pidió que el gobierno federal cambie de inmediato la política de seguridad y consideró que este foro sea la puerta para lanzar la exigencia al gobierno federal, en lugar de un escenario de oratoria simple.

"Por eso, rompiendo cánones y las reglas planteadas por el Frente, de que estemos empeñados en construir una alternativa democrática para el año próximo, le planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de timón en la política de seguridad en el país”, expresó en su primera intervención.

Destacó que mientras las elecciones están lejos, la realidad ensangrentada, terrible, ominosa golpea a diario a la cara de la sociedad. Por ello, insistió en el reclamo de la política gubernamental en materia de seguridad pública.

“Propongo que las organizaciones civiles, integrantes del Frente asumamos desde este momento que es indispensable, no se permite la fuga del futuro en que se ha convertido el juego de las corcholatas".

La realidad nos azota, nos avergüenza y nos duele, y el mal ejemplo que emerge del ejecutivo merma los derechos de todas y todos.



¡Tenemos que demostrar que sí se puede vivir en un estado de derecho!#ForoFrenteAmplio#BeatrizAlFrente#ForoDurango pic.twitter.com/RQs4i7ckbD — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 18, 2023

“Vivimos prácticamente en una total impunidad", dice Creel

Mientras que Santiago Creel insistió en reclamar a López Obrador su postura ante el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno y aseguró que hay impunidad porque sólo se castiga el uno por ciento de los delitos cometidos en México.

“La impunidad, la corrupción, la inseguridad están vinculadas a la falta de un Estado de derecho, la probabilidad que se castigue un delito en México es del 1%, es decir, vivimos prácticamente en una total impunidad".