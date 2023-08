Sin unidad "se acabaría con el movimiento de transformación”, alerta Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A escasas horas de que se haga el sorteo de las encuestadoras que participarán en el proceso de selección del candidato presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a no romper la unidad entre los seis aspirantes morenistas y a no acabar con el movimiento de la transformación.

“Estamos viviendo un momento extraordinario, y por eso la unidad de nuestro movimiento es indispensable”, dijo durante la asamblea informativa en Izúcar de Matamoros, Puebla.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México subrayó que no se trata de “sólo la unidad por la unidad; es la unidad por el pueblo de México, porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el movimiento de transformación”.

En su discurso, reiteró su consideración de que es importante “dar continuidad al proyecto de transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018” y de paso presumió, por enésima vez, que ella lleva la delantera en las preferencias de la gente:

“No es por nada, pero llevamos un año arriba en las encuestas y tenemos clara la unidad de nuestro movimiento; por eso siempre vamos a llamar a la unidad de nuestro movimiento.”

Así reciben a la gente en la Unidad Deportiva de Izúcar de Matamoros, Puebla, para la asamblea informativa de ?@Claudiashein?, programada este jueves a las 10:30 horas vía ?@proceso? pic.twitter.com/gbJF8lVqGc — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) August 17, 2023

“Agua, buen augurio”

Antes de iniciar su discurso, Claudia Sheinbaum estuvo a punto de recibir un “buen baño” cuando una de las lonas que cubría el campo de la unidad deportiva de Izúcar de Matamoros se rompió y dejó caer un chorro de agua a escasos centímetros de donde estaba sentada en el templete.

Con un gesto de sorpresa, la aspirante morenista recogió sus pies y esquivó el agua, mientras que la oradora aprovechó el hecho para augurarle buenaventura: “En Izúcar de Matamoros decimos que cuando hay agua es un buen augurio”.

Quien no necesitó ninguna palabra de aliento fue Julio Huerta, exsecretario de Gobierno de Puebla, familiar del exgobernador Miguel Ángel Barbosa y coordinador del equipo de Sheinbaum en esa entidad.

Igual que en la asamblea informativa de Huejotzingo, Huerta llegó con decenas de personas que ondeaban banderas y le gritaban en coro “Julio gobernador”. El registro de los asistentes al mitin de Claudia Sheinbaum. Foto: Eduardo Miranda

PT niega comida a asistentes

Al final del evento, en una carpa exclusiva desde donde militantes del PT escucharon el discurso de Sheinbaum, una persona denunció ante Proceso que los petistas negaron a niños y adultos mayores la entrega de comida –atole y “coloraditas” o pan con azúcar de color–.

Enseguida de la denuncia, los petistas descubrieron las canastas y permitieron que la gente tomara lo que quisiera.