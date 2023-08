AMLO tacha de corrupto al TEPJF ante nueva sanción por comentarios sobre Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la nueva sanción de las autoridades electorales que piden eliminar las conferencias en las que exhibe que tergiversaron sus declaraciones para acusarlo de violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez.

Afirmó que todo se aclara porque el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, fue coordinador de asesores de Felipe Calderón.

“Aclara mucho si el señor presidente trabajó como coordinador de asesores de Calderón, el presidente del Tribunal, pues cómo no me va a estar sancionando, si con Calderón tenemos diferencias de fondo y no es personal, es que se robó la Presidencia y afectó a millones de mexicanos”, declaró.

El mandatario federal acusó: “Ayer lo que decidió el Tribunal, cuyo presidente es esta persona (Rodríguez Mondragón), que borre de mi página dos conferencias donde hablé de que habían alterado mis palabras y por eso, como di a conocer que habían mentido” y consideró que había manipulación y cambios en “lo que había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias”.

Al señalar el sexenio de Calderón, reiteró que hay elementos para sostener que durante seis años se padeció en México de un narco-Estado por el nombramiento de Genaro García Luna como secretario de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. “Y si ese señor fue su asesor imagínense cómo me ve. Y si además está Gómez Mont, que es el que ahora está con los amparos y como tienen muchísimas influencias en el Poder Judicial, por eso tienen todo a su favor”.

De nuevo expuso los cambios que hay entre sus declaraciones y las expuestas por la autoridad electoral y lo hizo “porque ya las voy a quitar, pero nada más para que nos enteremos todos del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades”.

Entre las frases exhibidas, el presidente dijo: “Me acusan de violencia política de género porque supuestamente yo dije fue elegida (Xóchitl Gálvez) de un grupo de hombres que la han impuesto (…) Fíjense la perversidad de acomodar esto cuando yo dije esto que está a la derecha (…) Dónde dije que un grupo de hombres la han impuestos (…) ‘Es un pelele’ esto está completamente retorcido (…) es una distorsión”.

El mandatario buscó ligar este hecho con lo que insistió es un invento, en torno a la evasión a responder los cuestionamientos de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, al tiempo que contó una “anécdota”, esto luego de también interpretar que el señalamiento fue “que yo me burlé”.