Ebrard asegura que no se irá de Morena; pide que revisen las empresas que harán encuestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marcelo Ebrard manifestó que no se irá de Morena, sin embargo, insistió en que se revise el proceso de selección de las empresas que realizarán las encuestas y que cumplan con los requisitos pactados por los demás aspirantes.

Al acudir al Instituto Nacional Electoral (INE) a pagar una multa, el excanciller informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes al partido por la operación de la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard descartó irse a Movimiento Ciudadano (MC) -como planteó el legislador Gerardo Fernández Noroña- señaló que este partido es el que más lo ha denunciado ante las autoridades electorales.

"A los que les urge que me vaya de Morena es porque saben que vamos a ganar, lo que quiero es que se proteja el valor de que la gente pueda elegir libremente en una encuesta, sorprende que Noroña casi pide mi expulsión, como el PRI de los años 80, respeten lo que la militancia de Morena quiere, no tengo duda de que seremos vencedores, no al acarreo, no a ofrecer o amenazar con retirar apoyos", expresó.

"Los que quieren que me vaya son los que van perdiendo, si permiten que la gente decida libremente no tengo duda de que vamos a ganar, yo no me voy a ir a ningún lado, me denunció MC, los 10 mil pesos de hoy los presentó el diputado de MC en contra mía, no me voy a ir a ningún lado, yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta", añadió al acudir al INE a pagar una multa de 10 mil pesos por la presentación del plan ANGEL en materia de seguridad, por contener elementos electorales.

Marcelo Ebrard insistió en denunciar el uso de recursos públicos y de acarreo a favor de Claudia Sheinbaum.

“Nosotros vamos a estar todo el tiempo participando como lo hemos hecho de buena fe, vamos a decir lo que es, nos apegamos a la verdad, estamos alegres, contentos, resueltos. Que dejen que la gente participe libremente. No al acarreo, no al estar intimidando a la gente, no a andar ofreciendo apoyos o amenazando con retirarlos”.

“Nada de eso, eso tiene que desaparecer y no puede ser en Morena que eso se haga así”.