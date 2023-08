“Estamos más unidos que nunca”, dice Sheinbaum en Texcoco (Video)

TEXCOCO, Edomex. (proceso.com.mx).- “Estamos más unidos que nunca en nuestro movimiento, aquí no hay divisiones”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante presidencial de Morena, ante miles de personas que llegaron en decenas de camiones a su asamblea informativa en Texcoco, Estado de México.

En las instalaciones de la Feria del Caballo, donde Proceso documentó el traslado de niños, jóvenes y adultos mayores en autobuses de transporte público mexiquense y de algunas rutas de la Ciudad de México, agregó:

“El pueblo está dispuesto y sabe que no puede haber marcha atrás. Que no le quede la menor duda a nadie porque estamos más unidos que nunca en nuestro movimiento. Aquí no hay divisiones y, sobre todo, la unión más importante es con el pueblo de México. Esa unión nunca podrá separarse porque sabemos que la transformación es con el pueblo”.

Luego de que, en días pasados, su contrincante Marcelo Ebrard levantó polémica por el sorteo de empresas que levantarán las encuestas “espejo” de la que hará Morena para definir a quien en los hechos será su candidato presidencial, la exjefa de gobierno de la CDMX aseguró que será un proceso “muy observado” y que ella saldrá victoriosa.

“Estoy convencida, por el cariño que he recibido, por el entusiasmo, porque es tiempo de la transformación y es tiempo de la mujer es, que vamos a ganar la encuesta de nuestro movimiento. Es más, ¡llevamos un año arriba en las encuestas!”.

A las instalaciones de la Feria de Texcoco la gente comenzó a llegar desde antes de las 9 horas, aunque la asamblea estaba programada a las 11 horas. El estacionamiento del lugar se llenó de coches particulares, pero en el terreno de a lado se fueron estacionando decenas de autobuses, la mayoría de transporte del Estado de México, aunque también de la CDMX.

De ellos descendían niños, jóvenes, adultos y adultos mayores traídos desde distintos pueblos de Texcoco y de otros municipios mexiquenses. La mayoría recibió tortas que sacaban de bolsas de papel café.

En los camiones iban personas con rollos de banderas de “Morena” y de “Es Claudia” que les repartieron al bajar. Hasta los niños cargaban las banderas. Eran de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Ozumba, Valle de Chalco, Huehuetoca y Texcoco.

En el estacionamiento, los grupos de los autobuses esperaban juntos para tomarse fotos y que les indicaran en dónde tenían que sentarse, alrededor del templete. Los autobuses. Foto: Eduardo Miranda

Doña Rosario llegó desde antes de las 9 de la mañana y le tocó en la primera fila de la sección que estaba después de la zona conocida como “VIP”, donde se sientan los invitados especiales en las asambleas de Sheinbaum Pardo.

“Vine con mi grupo de danza. Nos trajeron en una combi desde mi pueblo, aquí en Texcoco. Vine a ver a Claudia porque es igual de sencilla que López Obrador”, dijo.

Hasta el frente de la zona “VIP”, a un costado para no llamar la atención, Jesús María Tarriba escuchó el discurso de su pareja sentimental a quien en varias ocasiones le gritaron “¡pre-si-den-ta!”.

También escuchó cuando el guía indígena que le entregó el bastón de mando a la morenista le dijo: “Así como la tenemos aquí, queremos verla allá en la Presidencia de la República, como nuestra candidata, no, precandidata”.

Y aunque Sheinbaum Paro lo corrigió, por aquello de que no se pueden pronunciar esas palabras para evitar sanciones electorales, el dirigente ya las había dicho. Las banderas de Morena. Foto: Eduardo Miranda

Entre los asistentes al mitin que, según cifras de los organizadores, reunió a unas 12 mil personas, estaba el senador morenista Higinio Martínez, conocido por su poder de influencia en el Estado de México.

Mientras esperaba en el pasillo la llegada de Sheinbaum Pardo, la prensa le preguntó quién pagó el costo de la realización del evento multitudinario, así como los camiones y el acarreo.

“No lo sé… pregúntale a la gente si es acarreada”, contestó.

-Es que vemos de aquel lado muchos camiones…

-¿Y eso qué? Aquí no hay Metro, hermano, aquí no hay Metro para llegar caminando. No toda la gente tiene carro particular. La gente se organiza, a eso no se le puede llamar acarreo. Para venir de un pueblo de Texcoco no hay Metro que los traiga acá. No todos tienen carros particulares, se organizan y así ha sido siempre. Eso no puede ser llamado acarreo.