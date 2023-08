Marchan comunidades indígenas para exigir la localización de tres jornaleros en Chilapa, Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Pobladores de comunidades indígenas realizaron este sábado 19 una manifestación de protesta y un bloqueo carretero para exigir la presentación con vida de tres jornaleros desaparecidos el jueves 17 en Chilapa, Guerrero.

Al mediodía de este sábado 19, cientos de manifestantes de Chilapa, distante 54 kilómetros de Chilpancingo, marcharon sobre la carretera estatal José Joaquín de Herrera-Chilapa para exigir al gobierno estatal de Evelyn Salgado y al federal de Andrés Manuel López Obrador la presentación con vida de los tres desaparecidos.

La protesta se inició desde las nueve de la mañana, hora en que, desde 15 pueblos del municipio de Chilapa, en la región Centro de Guerrero, empezaron a concentrarse los manifestantes, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC PF) y del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-Ez).

La protesta incluyó un bloqueo carretero que, advirtieron, mantendrán hasta que se presente la gobernadora Evelyn Salgado, la fiscal Sandra Luz Valdovinos y representantes del gobierno federal o alguien con capacidad de resolver la situación de violencia que está rebasando al gobierno de Guerrero.

La denuncia

Este viernes 18, la Cipog-Ez informó la desaparición de los jornaleros agrícolas Marcelino Hernández Tecorral, de 23 años; Nicolás Rodríguez Díaz, de 25; y Ángel Villalba Salvador, de 29, quienes regresaban de trabajar por una temporada en los campos de Sinaloa.

Los campesinos llegaron el jueves 17 a las siete de la mañana a Chilpancingo, donde abordaron una Urvan de transporte público rumbo a la cabecera de Chilapa. Ahí perdieron comunicación. Su destino era la comunidad de Zacapexco.

La organización responsabilizó de la desaparición al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban, procedente del PRI, así como a los síndicos Néstor Parra y Rosa Elena Chávelas, y los culpó de permitir asesinatos, desapariciones forzadas y crímenes contra pobladores indígenas perpetrados por grupos criminales.

Es la segunda agresión que se sufre en una semana en esta localidad. El domingo 13, Esteban Xochitempa Tepexco, de 40 años, y su hijo Juan Xochitempa Macario, de 16, de la comunidad de Xochitempa, fueron asesinados con arma de fuego cuando cargaban gasolina en una estación de la ciudad de Chilapa.

Bloqueo carretero

Los cientos de pobladores marcharon sobre la carretera estatal José Joaquín de Herrera-Chilapa para exigir al gobierno estatal de Evelyn Salgado y al federal de Andrés Manuel López Obrador la presentación con vida de los tres jornaleros desaparecidos.

“Exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se comprometió el 21 de octubre de 2022 a atender nuestras demandas, a través de la gobernadora Evelyn Salgado y representantes del gobierno federal.”

“Exigimos al gobierno del estado la presentación con vida de nuestros compañeros Marcelino Hernández, Nicolás Rodríguez y Ángel Villalva.”

“La CRAC-PC-PF exige a los tres niveles de gobierno la presentación con vida de nuestros compañeros desaparecidos”, expresaron en pancartas.

Los manifestantes instalaron un bloqueo indefinido en la carretera José Joaquín de Herrera-Chilapa a la altura de la comunidad de Alcozacán.

En un comunicado, el Cipog-EZ dijo que el bloqueo se mantendrá hasta tener la presencia de la gobernadora del Guerrero, Evelyn Salgado, de la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos, así como de representantes de la Fiscalía General de la República, de la CNDH y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

“Basta de simulaciones, estamos cansados de hacer denuncias que no sirven de nada, no permitiremos más asesinatos, no daremos tregua al gobierno, nos resuelven o nos quedamos plantados en la carretera”, indican en el escrito.