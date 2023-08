Acarrero, pase de lista y protestas en la visita de Sheinbaum a Iztapalapa y Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pase de lista de asistencia, autobuses para llevar y traer a personas de otras alcaldías, banderines de diputados y políticos que quieren dar el siguiente salto a otro cargo público, protestas por injusticias penales, observadores del INE y hasta agresiones a la prensa, se vieron en la segunda “visita” de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México para hacer asambleas informativas en busca de la candidatura presidencial de Morena para las elecciones del 2024.

Desde la una de la tarde de este martes, en los alrededores del Deportivo Xochimilco, la circulación automovilística se vio desquiciada por las decenas de autobuses estacionados en doble fila de donde bajaban adultos mayores, mujeres con niños en brazos o de la mano, jóvenes, trabajadores, para asistir al acto político.

En las calles aledañas fue común ver grupos de personas a quienes, después de anotar su nombre en una lista, les entregaban banderines o carteles con la figura de lo que asemejan cuatro dedos de la mano, en alusión a la Cuarta Transformación, el nombre “Claudia Sheinbaum” y el infaltable “4T”.

En la entrada del deportivo, un sujeto con megáfono invitaba: “A todos nuestros compañeros del sindicato independiente, de este lado pasen su asistencia por favor”. Tres mujeres formadas pusieron su nombre, su firma, un número de identificación en hojas que decían “Lista de asistencia del día”, como lo muestran las fotos y videos tomados por Proceso.

“Somos del sindicato independiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de otras dependencias del gobierno. Ahorita venimos como 500… Algunos ya terminaron su turno, otros no, pero con esta lista se justifica”, contó el hombre que sostenía las hojas sujetadas por un clip en una tabla.

A diferencia de otros mítines, donde los empleados de las empresas que rentan cientos de sillas en los eventos de Sheinbaum tienen que retirarlas porque no se ocupan, en el Deportivo Xochimilco eran muy pocas las que se veían vacías.

Sin embargo, lo que si se repitió fue la salida constante de personas hartas de esperar, con hambre, frío o que le quisieron ganar a la lluvia. Apenas llegó la morenista al sitio, comenzaron a salir. Misión cumplida.

“México sí fabrica culpables”

Cuando Sheinbaum subió al templete y una mujer de la tercera edad le daba el enésimo bastón de mando que ha recibido durante sus giras por el país, otra mujer joven, de entre el público sentado hasta adelante, subió a la silla y extendió un cartel amarillo con letras negras:

“México no fabrica sueños, sí fabrica culpables. Las leyes se hicieron para tener justicia, no para cumplir caprichos. Los policías y la denunciante fabricaron pruebas. 445 días estuvo detenido en el Reclusorio Norte. Inocente. TE009/00254/2021. No a la corrupción. Justicia”.

A diferencia de otras veces que Sheinbaum ha visto este tipo de protestas y que ha dicho, al menos un “ahorita te atendemos”, esta vez ignoró a la mujer… mientras en su discurso destacaba que hoy “es tiempo de mujeres”.

Un hombre y una mujer con chalecos que en la espalda decían “INE” atestiguaban los hechos de cerca. Pudieron ver más si hubieran podido pasar detrás del minicontingente que acompañaba a Sheinbuam hacia el templete, pero personal de logística ya no los dejó pasar.

Guerra de banderas

En la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, lo que abundó fueron las banderas de distintos diputados y políticos que peleaban el mejor espacio en el aire para llamar la atención de la morenista, aunque el mismo partido Morena dijo que los funcionarios y legisladores debían abstenerse de participar en las asambleas:

Aleida Alavéz, quien quiere ser la sucesora de la alcaldesa Clara Brugada y a quien Sheinbaum le mandó un saludo; Rebeca Peralta que uniformó a decenas con playeras con su nombre atrás y gorras verde-fluorescente; “Chucho” Sesma y Christopher Alva del Partido Verde Ecologista de México, Andrea Vicenteño, Héctor López, Octavio Romero…

Entre banderines, cartelones y mantas, abundaban los nombres de organizaciones como SUMA, el CPC de “La Montada”, entre otras.

55 mil asistentes…

Al final de ambas asambleas, según los organizadores, a la asamblea en Xochimilco fueron 35 mil personas y a la de Iztapalapa, 20 mil; aunque al escuchar las cifras, varias personas lo dudaron. No obstante, y en comparación con otras asambleas que ha encabezado la aspirante presidencial por todo el país, las de estas alcaldías gobernadas por Morena han sido de las más nutridas.

Por eso, Claudia Sheinbaum estaba feliz. Así, pasó visiblemente alegre, aunque protegida por vallas metálicas para contener a la gente y por mujeres policías vestidas de civil. “¡Son ateneas, son ateneas!”, decía un joven que hace labores de seguridad de cerca con la morenista, en referencia al agrupamiento femenil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A su llegada, con ayuda de otras mujeres que la siguen de más cerca, Sheinbaum Pardo recibía folders con papeles y cartas con peticiones de ayuda. Una persona hasta le regaló una barra de chocolate.

Varios reporteros siguieron a la exjefa de gobierno, pero un sujeto que claramente manipulaba dos vallas metálicas para controlar el acceso de personas, le impidió el paso a esta reportera y la agredió de manera intencional con su codo en pecho. Otros periodistas fueron testigos de lo ocurrido. Al reportar la agresión violenta al equipo de prensa de Sheinbaum Pardo, éste negó que el sujeto trabajara con ellos.