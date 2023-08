AMLO: las impugnaciones de Presidencia ante el Tribunal Electoral son “rutina” de abogados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las dos impugnaciones desde Presidencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar que sea sancionado por expresiones que considera espontáneas y como respuesta a preguntas de reporteras, en contra de la oposición, “lo hacen por rutina los abogados”.

Afirmó que por órdenes del INE el área de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha tenido que eliminar “muchísimas” publicaciones de la conferencia matutina en las tres cuentas oficiales en la plataforma de Youtube, “no, no si es como la santa inquisición”.

Indicó que las decisiones del Tribunal y del Instituto Nacional Electoral no son un asunto legal, ni jurídico, “es un asunto político, básicamente”.

El Ejecutivo federal también dijo que espera que el INE ya presente el decálogo que acordó en la reunión que sostuvo con consejeros electorales en Palacio Nacional. “Ojalá diga algo, iban a sacar unas recomendaciones, reglas o los lineamientos generales, ojalá lo hagan”.

Dijo desconocer el contenido de las impugnaciones que se presentaron ante el Tribunal y se refirió a las que ha interpuesto la oposición. “No, nada más dicen ya que no se transmita, quiten de las redes esos mensajes, Jesús lo que hace es que los baja y ya”.

Incluso el presidente señaló que no interpondría impugnaciones y “mientras no haya cuestiones más graves, no pasa nada”, aunque dichos recursos ya están presentados en su representación.

“Lo hacen por rutina los abogados de aquí, ya ven como son los abogados, se nos acaba el plazo, el término”, y aprovechó para recordar el caso de Mexicanos contra la Corrupción y Xóchitl Gálvez.

“Ahora que a una asociación le mande un expediente para que investigaran porque tienen hasta un equipo de abogados ¿qué creen qué pasó? Que esos abogados en vez de investigar se dedicaron a proteger a quien presuntamente había cometido delitos. Es el mundo al revés”, dijo.