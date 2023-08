AMLO presume encuesta de aprobación: "amanecí con ganas de tirar aceite"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-De nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una encuesta para asegurar que el porcentaje de aprobación a su gobierno, 84 contra 12%, es el más alto. “Amanecí con ganas de tirar aceite”, pero ironizó que el aval es tan elevado que “yo creo que esta cuchareada”.

Expuso la encuesta como respuesta a la que llamó “campaña cada vez más vulgar y ridícula, la gente sigue apoyando la transformación”.

Dijo que solo mostraría solo una pregunta “porque si pongo toda la encuesta me van a sancionar: ¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente? Pues es el más alto, debería estar abajo porque ya vamos de salida”.

Al mostrar el porcentaje de 84 por ciento de aprobación contra el 12 de desaprobación, aseguró que es para la gente por ser, aseguró, tanto el bombardeo en contra de su gobierno y ante quienes pudieran sentirse aturdidos o que los hacen dudar, dijo que la gente está muy despierta y es mucha pieza, demás de es sabia.

“Y eso es lo que no quieren aceptar los de la oligarquía, sus voceros y sus intelectuales orgánicos, porque como son muy racistas y clasistas no quieren aceptar que el pueblo es mucha pieza. Les cuesta trabajo: ‘cómo, si yo tengo maestría, doctorado, estudié en Harvard’ y la reacción de muchas de estas personas es el pueblo está manipulado”, dijo.

El Ejecutivo aseguró que con estos como este se muestra que la población los sigue apoyando, “si no estaríamos preocupados. La encuesta está bastante arriba, vamos muy bien".

Reiteró que además está muy contento por los resultados dados a conocer por el Inegi en el que interpreta que ha disminuido la desigualdad. “Eso no fue noticia en el país, por eso no tengo duda de que hay una campaña mediática en contra pero también me llena de orgullo porque, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento”.