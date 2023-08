“Primo hermano, no la veas”, indica AMLO a quienes no quieren las mañaneras

“Claro que nuestros adversarios, conservadores, corruptos, hipócritas, quisieran que ya no existieran las mañaneras”, consideró el presidente.. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Primo hermano, no la veas”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes, dijo, no quieren que existan las conferencias mañaneras.

“Claro que nuestros adversarios, conservadores, corruptos, hipócritas, quisieran que ya no existieran las mañaneras”, expuso el presidente, y continuó:

“Cada uno es libre de ver lo que quiera, ¿para qué te mortificas? No andes haciendo coraje, lee el Reforma, escucha a Ciro, a la señora Azucena, otra estrella más del canal de las estrellas”.

Se ufanó de que, para tener información sobre decisiones de los periodistas, “no se necesita el espionaje, porque la gente nos informa; inteligencia, que no espionaje”.

Y luego justificó abordar estos temas, “porque no es de Andrés Manuel el proyecto de nación, sino de millones de mexicanos que queremos vivir en una sociedad mejor. Regresar a lo otro es el horror, es más crisis, más decadencia, más corrupción, más pobreza, más violencia; no, no es un asunto personal”.