Manuel Velasco propone mesas de diálogo para acabar con diferencias entre "corcholatas"

CHIAPAS. (proceso.com.mx).–Con un fuerte dispositivo de seguridad y a bordo de una camioneta blindada, el senador con licencia, Manuel Velasco Coello, llamó a la unidad en esta recta final rumbo a las encuestas y propuso una mesa de diálogo encabezada por los líderes Morena, Mario Delgado y Alfonso Durazo, para dirimir las diferencias internas entre las "corcholatas".

Luego del incidente en Coatzacoalcos, Veracruz donde un convoy de policías estatales interceptaron su caravana de vehículos, Velasco Coello estuvo en Chiapas. Primero visitó la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, la tierra donde nació su padre José Manuel Velasco Siles y su abuelo Manuel Velasco Suárez, ambos médicos de profesión.

En San Cristóbal de Las Casas estuvo en la Plaza de Toros La Coleta, donde miles de personas se dieron cita para estar presentes en su asamblea informativa. En esta ciudad, hace unos meses, el alcalde Mariano Díaz Ochoa, renunció al PVEM, partido que lo postuló al poder político municipal. A quien, la dirigente nacional de ese partido, Karen Castrejón, desestimó su renuncia y su capital político.

La mayoría de los asistentes a su acto fueron indígenas tsotsiles que llegaron desde diferentes municipios de la región Altos de Chiapas. Luego de estar en San Cristóbal, Velasco Coello se dirigió a Villaflores, un municipio con alta producción agrícola y ganadera.

En ese municipio, fue arropado por toda la cúpula de su partido, y el alcalde Mariano Rosales Zuart, un militante activo del PVEM, lo agasajó con una comilona con platillos típicos regionales, le puso marimba, taquitos, hotdogs, café y una multitud que coreaba su nombre. Hace poco más de una semana, de igual forma, le hizo una recepción al tabasqueño, Adán Augusto López Hernández.

Tras la reunión con líderes políticos locales del PVEM, alcaldes, diputados locales y federales, senadores, regidores y otros simpatizantes, caminó como 30 calles hasta la plaza central donde ya lo esperaban miles con banderines y sombrillas que llevaban su nombre y rostro impreso.

Velasco Coello fue abordado por Proceso, para cuestionarlo sobre el incidente en Veracruz y los más recientes incidentes dentro de este proceso interno que culmina el 28 de agosto.

“Fue un lamentable incidente. Es totalmente falso que yo viajara en una camioneta con cristales polarizados. Era una camioneta Cherokee, íbamos respetando los límites de velocidad y los lineamientos de tránsito. Luego, sin ningún motivo, sin ninguna razón nos atravesaron las camionetas con armas largas. Y nunca nos dieron una explicación de porqué nos habían detenido”, dijo.

“Hemos reforzado las medidas de seguridad y así lo vamos a hacer en esta última etapa en las giras que estamos teniendo por todo el país, en todas las asambleas informativas”, agregó el gobernador de Chiapas del 2012 al 2018.

Dijo Velasco Coello que había estado en eventos en Coatzacoalcos, que había sostenido en una reunión con periodistas y diversos medios de comunicación, que todas sus actividades fueron públicas: “Evidentemente la policía estatal sabía que yo iba en esa camioneta”.

Cuestionado sobre si este incidente podría ser algún mensaje político para él o algún otro político de su partido en la región que le coordinó los eventos aseveró: “No quiero caer en especulaciones, tal vez fue una confusión, o no se cuál hayan sido los motivos, no me han dado una explicación. Ni me la dieron en su momento”.

Sobre los incidentes que han ocurrido en este proceso interno para elegir al Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, Velasco Coello llamó primero a todas las corcholatas y sus simpatizantes a primero “a serenarse”.

“Lo primero y más importante ahorita, es que prevalezca la calma. Yo que ya he participado en procesos electorales y contiendas, en la recta siempre se empiezan a calentar los ánimos. Entonces hay que enfriarlos, no hay que calentarlos. Y hay que dialogar”, indicó.

“Yo propondría que hubiera una mesa encabezada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado y por el presidente del Consejo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, donde estemos los seis y si existen inquietudes de algo que se tenga que hablar, que se hable entre compañeros”, propuso el senador con licencia.

Y añadió: “Y hay que serenarnos y no calentar los ánimos ya en esta etapa final. Y es normal, pues todos estamos en una competencia, y estamos haciendo el mayor esfuerzo para tratar de llegar lo mejor posicionados posibles en esta recta final”.

“Porque lo más importante es salir unidos. Porque si nosotros salimos unidos y fortalecidos de este proceso, estoy seguro que vamos a ganar con contundencia el 2024”, expuso.