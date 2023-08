Dejar la lucha por la gubernatura de Chiapas es “la decisión más difícil” que he tomado: Zoé Robledo

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– El director general del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, señaló que renunciar a buscar la gubernatura de esta entidad es “la decisión más difícil” que ha tomado en su carrera política, pero que no dejará ni su casa ni su causa, que es Chiapas.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer este lunes en la conferencia mañanera que Zoé Robledo no buscará la gubernatura de Chiapas y que se quedará a consolidar el IMSS Bienestar, el director de esa institución señaló que Chiapas es su origen, su casa, su causa y su destino.

Que en el 2010, cuando se fue a la Sierra Madre de Chiapas a competir por una diputación local y luego como senador, sus esfuerzos estuvieron encaminados “a ser gobernador de Chiapas y desde ahí intentar transformar la realidad de millones de paisanos históricamente excluidos y olvidados”.

“Nunca pensé ni aspiré a dirigir una institución tan compleja y entrañable como el IMSS. Acepté la invitación que me hizo el presidente López Obrador en 2019 con convicción. Nunca pensé que tendría que enfrentar una pandemia. Y lo hice con toda la energía de mi ser. Pero el desafío más grande que he tenido es construir el IMSS Bienestar. Una nueva institución de atención médica para los que no tienen seguridad social. El anhelo es atender a 66 millones de mexicanos. Al término del gobierno el IMSS Bienestar tendrá 200 mil trabajadores y más de 500 hospitales”, dijo Robledo Aburto en un mensaje en sus redes sociales.

Y que, como lo dijo el presidente: “en un proceso de transformación uno debe saber en dónde puede ser más útil al proyecto: no se lucha por cargos, se lucha por principios, por ideales”.

“Hoy la transformación me necesita acompañando al presidente y al frente del doble esfuerzo: mejorar los servicios del IMSS y construir el IMSS Bienestar. Es la decisión más difícil que he tomado en mi carrera, pero la más correcta. Espero tener el talento para demostrarlo”, indicó Robledo.

Y agregó: “Y como lo dijo el presidente: los chiapanecos lo entenderán. No somos de los que dejamos la tarea a la mitad. Sabemos responder cuando la nación nos reclama sacrificios. Algunos amigos y simpatizantes en Chiapas podrán sentirse desilusionados o confundidos”.

Ante las dudas de sus simpatizantes y seguidores en Chiapas, Robledo Aburto les dijo hoy que “la 4a Transformación debe consolidarse en México, pero sobre todo en Chiapas. Lo haremos juntos, desde la trinchera que nos corresponda”.

“No me explico sin Chiapas. Pero esta misión trasciende mis sueños y aspiraciones. La Patria es primero, y Chiapas es, final y plenamente, parte de ella. Hay rumbo: el Porvenir. Hay honor, seguir con Obrador”, concluyó en su carta hecha pública esta tarde.

Justo este lunes, El Heraldo de México había publicado una encuesta en la que ubicaba a Zoé Robledo como el puntero para ser gobernador del estado de Chiapas. Lo ubicaba por arriba del senador Eduardo Ramírez Aguilar, otro aspirante que recorre la entidad chiapaneca.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue la primera en reconocer esta mañana la labor de Robledo Aburto, tras el anuncio del presidente.

Dijo que la decisión de Zoé Robledo de seguir al frente del IMSS hasta el final del sexenio para consolidar el nuevo sistema de salud pública “es un ejemplo de cómo en la Transformación no se lucha por cargos, se lucha por principios y por ideales. La salud es un derecho, no un privilegio y esto será una realidad gracias al compromiso del Gobierno de López Obrador y su equipo de servidores públicos comprometidos con nuestro movimiento y nuestro proyecto de nación”.