Hay que condecorar a Claudio X. González por su promoción de la Cuarta Transformación, ironiza AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso condecorar a Claudio X. González por ser un buen promotor de la cuarta transformación.

En tono irónico afirmó: “Claudio X. González hijo le está haciendo un servicio extraordinario al movimiento de transformación y, si lo vemos, al pueblo de México; o sea, está ayudando muchísimo”.

Al hablar de que está detrás de la mayoría de las protestas contra las decisiones de su gobierno, por diversos temas, agregó: “Lo vamos a condecorar aquí porque está ayudando mucho para que se consolide la transformación. Es un buen promotor” porque exhibe una mentalidad que va en contra de la población.

Exhibió que es quien promueve planteamientos para ir en contra de los libros de texto gratuitos que es, dijo, la misma mentalidad de cuando querían imponer la reforma educativa en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el objetivo de avanzar en la privatización de la educación.

“Siempre han ambicionado poner al mercado la educación como si fuese una mercancía, siempre han ambicionado poner la salud al mercado como si fuese una mercancía, para que se pueda curar, si se enferma, el que tenga para pagar un médico particular o ir a una clínica privada. Ese es el ideal conservador”.

El mandatario federal dijo que incluso difundían por todos lados “un supuesto dicho asiático: ‘No les des pescado, enséñalos a pescar’. Si no hay río, si no hay arroyos, no hay lagunas, no hay mares, no hay pescado. O ‘todo déjalo al mercado, que el Estado, el gobierno, no intervenga en nada que tenga que ver con el desarrollo, que incumpla su responsabilidad social. El Estado debe de ser policía para proteger a los de arriba, a las minorías’”.

Los comparó con un grupo de mafiosos que juegan póker y tienen a guardaespaldas con armas largas, “eso en el imaginario de esta gente es el Estado, que estén diciendo los guardaespaldas: ‘Déjenlos trabajar a los que están ahí’”, pero que aparezca cuando tenga la necesidad de que el Estado rescate a una institución financiera con recursos públicos.

Este lunes, el presidente también acusó a Claudio X. González de estar detrás de las fuentes de un reportaje de la agencia Reuters donde indica que desde Estados Unidos grupos delincuenciales, como el Cártel de Sinaloa, envían a México dinero mediante remesas.