Triunfo de Arévalo en Guatemala fue una cosa extraordinaria y milagrosa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bernardo Arévalo, ganador de la segunda elección presidencial de Guatemala, es un hombre progresista y con principios, consideró el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Fue una cosa extraordinaria, milagrosa, algo que merecía el pueblo guatemalteco, después de muchos años de sufrimiento”, dijo López Obrador en la mañanera.

Arévalo obtuvo el 58 por ciento de los votos (2,441,661), mientras que Sandra Torres se quedó con el 37.2 de los sufragios (1,567,472), de acuerdo con los resultados electorales preliminares de la autoridad electoral guatemalteca.

Resultados preliminares. Imagen: trep.gt

“Es una gente honrada, que va a gobernar para todos, pero estoy seguro que le va a dar atención especial a los más pobres”, agregó.

De acuerdo con López Obrador, ayer mismo habló con Arévalo y acordó con él que, una vez que sea oficialmente presidente electo, se reunirán.

“Desde luego que tenemos muchos asuntos que tratar para que haya cooperación, que podamos ayudarnos mutuamente”, señaló el presidente mexicano.

Con Guatemala quedan temas pendientes como los programas para el desarrollo, para evitar que las poblaciones se vean obligadas a emigrar y abandonar sus pueblos “y ahora con más razón porque Bernardo estoy seguro que va a buscar el que haya más cooperación en lo económico, en lo social”.

“Muchas felicidades al pueblo de Guatemala. Deben de estar muy contentos. Es historia, es un hecho muy importante”, indicó, y reprochó que medios internacionales como The New York Times, The Washington Post o Financial Times minimicen el hecho.

“Es algo muy importante este triunfo, histórico, muy merecido por el pueblo trabajador, heredero de una gran cultura el pueblo guatemalteco”, afirmó.

También habló de las elecciones en Ecuador, sólo que esperará a que concluya el proceso, que está en una primera vuelta, para emitir su pronunciamiento.