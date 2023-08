Zoé Robledo no buscará la gubernatura de Chiapas; seguirá en el IMSS: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A dos semanas de que comiencen las renuncias de funcionarios para competir por algún cargo de elección popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deja su aspiración a la gubernatura de Chiapas. “Le di un abrazo, porque uno tiene que saber en donde es más útil en un proceso de transformación”.

“Él no lo sabe, ya se va a enterar”, dijo al inicio del anuncio y al final expuso: “Zoé Robledo es muy querido (en Chiapas) y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme y esto creo que lo van a entender los chiapanecos y se los reconozco y agradezco. Me buscó el jueves y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro y, en particular, que quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS Bienestar”, comentó.

El mandatario federal dijo que en su administración no se lucha por cargos, sino por principios e ideales, por encargos, “me dio mucho gusto, es un gran servidor público”.

Habló de la dificultad de tener que buscar al sucesor para la labor de dejar “uno de los mejores sistemas de salud del mundo”.

“Imagínense para mí el buscar quién lo sustituye, pero ya iniciado el proceso, ya con poco tiempo, por muy bueno que sea el sustituto tiene que llegar a enterarse de cosas aunque sea del mismo sector. Ya el que viene que inició un proceso tiene todos los conocimientos, ya sabe cómo hacerle, ya lo inició, ya lo está haciendo, tiene ya los convenios suscritos, los convenios que se adhieren a la federalización”.

Robledo, dijo, ha encabezado ese proceso y compartió el hecho porque “estoy contento. Son muy importantes los cuadros. Esto no es labor de un solo hombre o de una sola mujer, sino de equipos y yo tengo la suerte de contar con muy buenos cuadros”.

Afirmó que sus cuadros los conforman personas que son comprometidas, trabajadoras y no de solo ocho horas, sino de 16 “y algunos son del sureste y trabajan 16 horas”, en alusión a las declaraciones de Xóchitl Gálvez.

Del director del IMSS, dijo que continúa el proceso para la atención ordinaria a los derechohabientes, también del IMSS Bienestar, así como la adhesión de los estados al esquema de federalización.

“Va a ser el mejor sistema de salud del mundo y antes de que terminemos va a quedar completamente establecido”, garantizó.

Este planteamiento se da en medio de los procesos locales dentro del proceso electoral. “En unos días más ya sabemos a quien le voy a entregar el bastón de mando para continuar con la transformación del país (…) Así también van a haber elecciones el año próximo, así como la presidencial, así como se van a elegir diputados y senadores, se van a elegir nueve gobernadores. Más de mil presencias municipales, muchísimos diputados locales. Va a ser elecciones muy grandes. Entre esos nueve estados está Chiapas”.