Espectaculares son ilegales, ya no funcionan y los candidatos se quitan 10 o 20 años: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que muchos de las y los futuros candidatos ni siquiera se parecen a cómo los muestran en los espectaculares, “todo le quitan como 10, 20 años, maquillan”, además de que esas estrategias ya no funcionan.

Afirmó que esa estrategia publicitaria “no sólo es indebido e ilegal, sino resulta contraproducente, porque la gente ya está muy informada, muy consciente y ya no se deja manipular. Qué se va a dejar manipular, cuando ve un cartel, un espectacular, donde hasta ni se parece el futuro candidato o candidata, todo le quitan, como 10, 20 años, maquillan. Eso no ayuda en nada”.

Llamó a la población mexicana a que no se dejen manipular cuando ven un espectacular. “No te dejes engañar, no permitas que te manipulen, infórmate y actúa con libertad. Tu voto es libre, es secreto, decide de acuerdo a tu conciencia, no por la publicidad, porque esto no es de comprar un producto chatarra. Ya ven cómo a veces se consumen productos chatarra nada más porque… ‘Bebe, toma, compra, consume’, están dale y dale y dale”.

Dijo que es similar a cuando introducen un producto chatarra en el mercado, cuando la política debe ser un asunto diferente y “un noble oficio”.