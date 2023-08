“Están en Estados Unidos”:  AMLO desmiente la desaparición de otros cinco jóvenes en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la desaparición de cinco jóvenes más en Jalisco, “resulta que no fue así, están en Estados Unidos, ellos mismos ya salieron a decir”, y aseguró: “Nosotros no vamos a ocultar nada, no somos tapadera”.

En la investigación por el caso de Lagos de Moreno solo mencionó: “Hasta ahora no se tiene nada en definitivo. No podemos transmitir más información que esa. Se están haciendo análisis, estamos ayudando al gobierno de Jalisco”.

Sobre la noticia de más jóvenes desaparecidos, pidió no creer en todo lo que se publica en redes sociales, porque hay “muchas mentiras falsas”, aunque ese último caso, reprochó, círculo durante dos días.

“Ayer o antier incluso gente bien intencionada que se creyó que habían desaparecido cinco jóvenes más”, dijo, “cuando no era cierto. Hay que tener cuidado, nada más (…) Es no estar creyendo todo, hay mucha manipulación”, señaló.

El mandatario federal insistió en tratar el tema con mucha responsabilidad porque hay quienes actúan de mala fe “y los medios recogen todo, pero no solo es que digan ‘y ahora desaparecieron cinco jóvenes más en Lagos de Moreno’, sino que le agregan, editorializan: ‘A dónde vamos a ir a parar’, eso es lo más suave que le agregan (…) Si nos metemos a hacer el análisis seguramente en todos los noticieros, pero ya para qué”.

Reiteró que en su gobierno “no ocultamos nada”, porque actúan y “estamos luchando” ante esos casos y para que no se cometan esos crímenes.