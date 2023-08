Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 22 de agosto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-López Obrador afirmó que no hay distanciamiento con las iglesias, pero que observa que hay mano negra de la oposición para confrontar a su gobierno con los religiosos.

- López Obrador acusó que el ministro Luis María Aguilar imparte justicia en procesos que no se miden con la misma vara.

-El mandatario desmintió la desaparición de cinco jóvenes más en Jalisco, “resulta que no fue así, están en Estados Unidos, ellos mismos ya salieron a decir” y aseguró: “Nosotros no vamos a ocultar nada, no somos tapadera”.