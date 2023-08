EU solicita a México resolver disputa laboral de mina en Zacatecas con mecanismo del T-MEC

WASHINGTON (apro).– La Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca (USTR) solicitó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador usar el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC para averiguar una disputa laboral en una mina de Grupo México.

La petición surge ante las denuncias de que pese a la huelga laboral en la mina San Martín en Zacatecas, los dueños, Grupo México, han restablecido las actividades laborales en violación a lo que establece el Tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

El panel del MRR determinará los elementos de violación a los que se incurrió en la mina de zinc, cobre y plomo de San Martín, para que se respeten los derechos de los mineros ante las acciones ilegales y derechos violentados por el conglomerado Grupo México.

La acción anunciada por el gobierno de Joe Biden es seguimiento a la solicitud que hizo la USTR al gobierno mexicano el pasado 16 de junio, de revisar en la mina San Martín la negativa a los derechos de asociación sindical y negociación del contrato colectivo de los mineros.

El gobierno de Biden determinó que es apropiado en este caso utilizar por primera vez el MRR ante la negativa del Conglomerado para respetar los derechos gremiales de sus trabajadores en la mina de San Martín.

“Esta decisión demuestra el compromiso del gobierno del presidente Biden de crear un nivel y ambiente de labor en el que los trabajadores se sientan empoderados y usaremos cualquier herramienta disponible para garantizar sus derechos”, indicó Catherine Tai, titular de la USTR.

Por medio de una declaración por escrito, la encargada de las acciones comerciales de Estados Unidos subrayó que el MRR ha resultado ser un instrumento “crítico” para defender las libertades y derechos de los trabajadores y la negociación del contrato colectivo.

“Siempre estaremos abiertos a colaborar con México para encontrar una solución, nuestra prioridad es dar resultados significativos para los trabajadores”, agregó la representante comercial de la Casa Blanca en el caso de la mina San Martín.

El pasado 15 de mayo, la USTR recibió de parte de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (al que pertenecen los mineros) la solicitud de utilizar al MRR para que se respetará el derecho a huelga en la Mina San Martín, violado por Grupo México.

La denuncia sostiene que el conglomerado restableció operaciones en la mina pese a la huelga y a las negociaciones del contrato colectivo que está en marcha y por encima de que el sindicato minero tiene el derecho de representar a los agremiados en dichas discusiones.

Tras recibir la queja, la USTR la puso a consideración del Comité Laboral de Monitoreo y Aplicación de Leyes (ILC, por sus siglas en inglés) y tras cumplirse los 30 días de plazo que marca el T-MEC para analizar las solicitudes de uso del MRR, la entidad que comanda la USTR y el Departamento del Trabajo determinó que debe ser instrumentado en el caso de la mina.

Con esa decisión fue que el pasado 16 de junio se transmitió la notificación al gobierno del presidente López Obrador, el cual tiene 10 días para investigar la queja laboral, pues el T-MEC da un plazo de 45 días en total desde la emisión de la denuncia original.

“Tras la conclusión del periodo de los 45 días, el gobierno de México estuvo en desacuerdo con el de Estados Unidos indicando que no encontró en las negativas ni violaciones a los derechos de los trabajadores en la Mina, la USTR no concuerda con esta decisión y por lo tanto pide el establecimiento del panel del MRR para revisar la situación”, resaltó el gobierno de Biden.

En paralelo al pedido al gobierno de México, Tai solicitó al Departamento del Tesoro suspender de inmediato el acuerdo aduanal y cuentas de Grupo México en Estados Unidos relacionadas a las exportaciones de la mina San Martín en Zacatecas.