Adán Augusto afirma que todas las encuestas lo dan por ganador "nada más que no ando de presumido"

CULIACÁN, Sin. (apro).- El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Adán Augusto López Hernández, cerró actividades en la capital de Sinaloa en medio de una arenga en donde afirmó no comprar encuestas como “otros” y como “otras”, en alusión a sus adversarios Marcelo Ebrard Causbón y Claudia Sheinbaum Pardo.

En el evento realizado en el Parque Acuático de Culiacán, López Hernández reiteró en su arenga que muchas encuestas son para mantener el ánimo de los aspirantes y de quienes pagan esas mismas encuestas, y citó el ejemplo de la elección de 2018 en donde colocaban entonces muy abajo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El resultado de esta encuesta no lo van a ver publicado en el Universal, ni en el Reforma, ni en el Economista, ni en Latinus, ni en Televisa, menos en Televisa, porque ahí solamente se publica por la paga, esas encuestas que ustedes ven que circulan dizque por todos lados que publican esos medios de desinformación, son encuestas a modo, se llaman encuestas anímicas porque solamente sirven para mantenerle el ánimo arriba ‘a la que las paga’ o ‘al que las paga’, lo bueno es que nosotros no les creemos porque durante años sufrimos esa estrategia y lo derrotamos, les demostramos que era mentira”, dijo.

En el evento las masas de personas fueron acarreadas en camiones. Algunos con aire acondicionado, de los relativamente modernos, y otros de los que se utilizan en los campos agrícolas para traslado de jornaleros. Todos buscando un sitio en las cercanías del río, en donde la humedad y el calor no golpeara tanto.

Pero otros tantos se fueron. La prolongada espera los obligó a dejar sus asientos. Ya se habían sacado la foto en el evento, cumplieron. Y se marcharon.

En el templete López Hernández mantenía su arenga. Defendía los libros de texto gratuitos. La polémica a nivel nacional desatada por los contenidos en las nuevas ediciones de la llamada nueva escuela mexicana provocó un nuevo encontronazo entre el partido en el poder y los de oposición. Adán Augusto aprovecha esa ventana y con un ejemplar de quinto año cita a Federico García Lorca.

Previo a su discurso abordado por medios locales dijo no tener plan b en caso de no ser el elegido para la “defensa de la cuarta transformación” en la próxima encuesta.

“Yo estoy absolutamente seguro que voy a ganar la encuesta”, dijo.

Ante la insistencia de medios locales mantuvo su respuesta. Medios nacionales no lo colocan arriba, le preguntan, y él responde que no consulta a esos medios porque mienten.

“Yo no leo los medios nacionales porque el Universal, el Reforma, el Financiero, el Economista ahí nada más se publican las cosas que se pagan, no tienen ninguna credibilidad y yo no opino sobre quienes no tienen credibilidad”, respondió Adán Augusto.