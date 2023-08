“¿Para quién trabaja?”, cuestiona AMLO al ministro Luis María Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Para quién trabaja?”, cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, tras destacar la diferencia entre lo que tarda la impartición de justicia en el asunto de los libros de texto gratuitos y el retraso en la resolución del pago de impuestos de “una empresa grande”.

“Lleva ocho meses guardado el expediente (de la empresa para el pago de impuestos) en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar”, y enseguida volvió a cuestionar: “¿Le importa que los niños tengan libros de texto? ¿Está pensando en que, si se quedan sin libros los niños, sus padres no tengan para comprar libros?”.

“¿Está pensando que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros? ¿O él cree que son libros para inyectar el comunismo? No, él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez”, agregó.

“Ofrezco disculpas, ya me imagino los abajo firmantes y asociaciones de abogados en defensa del ministro y de la inmaculada Suprema Corte, cuando son instrumentos que impiden que haya justicia, que haya honestidad y que podamos vivir en paz y con felicidad. Aunque se molesten, vamos nosotros a seguir denunciando esto”, apuntó.

Comparaciones presidenciales

El titular del Poder Ejecutivo Federal mostró gráficas sobre las diferencias de los tiempos en ambos temas. Expuso que, desde la solicitud de controversia constitucional solicitada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, los tiempos corrieron rápido.

Afirmó que la controversia le llegó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, “y casi de inmediato, o a muy pocos días, no sé si había fin de semana, 4 de agosto, viernes; sábado es 5; domingo 6. El miércoles ya le había enviado la controversia y ya la tenía en sus manos el ministro Luis María Aguilar, ¿por qué no se la envió a otro ministro?, nada más eso”.

Enseguida se le envió a Aguilar “y dos días después resuelve Aguilar paralizando la entrega de libros. Se llevó una semana, cinco días hábiles. Pero, ya encarrerado, viene la de Coahuila; igual le llega a la presidenta el 16, y el 18 se la asigna al mismo, y este 21 es lunes y ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila”.

El presidente dijo que la solicitud la hizo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, “que ya se va, pero está aspirando a otro cargo”, y señaló que en ese caso la Suprema Corte sólo se tomó tres días hábiles.

En cambio, comparó retomando la información revelada este martes por el procurador fiscal, Arturo Medina, “25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años derivado de varios años de letargo en el litigio, y en particular en los últimos ocho meses que se ha encontrado en manos del ministro Luis María Aguilar Morales”.

Poder Judicial “secuestrado”

El presidente López Obrador dijo que en los recursos interpuestos por los estados que se oponen a los materiales educativos existió el principio de la justicia pronta y expedita, pero no fue así con la empresa que busca retrasar el pago de los impuestos.

Por acciones como ésta, expuso, debe buscarse la forma de renovar el Poder Judicial, pero no imponiendo nada, “porque podríamos solicitar un juicio político, no, no, no. Nos importa más hacer conciencia de cómo es el modus operando en el Poder Judicial”.

El mandatario consideró que el Judicial “no es un poder que está al servicio del pueblo, sino al servicio de una minoría, de los potentados, de los conservadores y de los corruptos”.

“Está tomado, está secuestrado el Poder Judicial, con honrosas excepciones, pero eso es lo que está sucediendo”, sentenció.