En los libros de texto sí hay errores, pero “muy pocos”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que leyó los libros de texto gratuitos de la SEP y encontró errores ortográficos, pero “muy pocos”, también aclaró que solo hay dos controversias constitucionales para frenar la distribución de los materiales: en Chihuahua y Coahuila.

“Hay errores, en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones, se ha mejorado mucho, tiene muchísimo menos errores que los otros libros” e indicó que se refiere a errores gramaticales, pero no es real que estén plagados de fallas.

Los señalamientos contra los materiales educativos “realmente fue una campaña pensando que la gente se iba a dejar engañar y se iba a asustar a padres y maestros, pues no, es pura mentira y falsedad y se está entendiendo de esa manera”.

El mandatario federal también negó que en los libros haya “contenidos que puedan sostener, como lo hacen algunos, que se quiere inyectar el comunismo. En todos los libros solo hay referencias del comunismo en un poema, pero también al catolicismo y al nazismo, es un poema. Y lo otro que tiene que ver con el comunismo, pero en una explicación sobre los movimientos sociales.

El presidente López Obrador informó que sólo hay dos controversias constitucionales, pero dijo desconocer que un juez en el Estado de México otorgó la suspensión de la entrega de libros en esa entidad.

“No sabía, pero el gobernador (Alfredo del Mazo) del Estado de México no se ha pronunciado en contra” y aunque “ha habido pronunciamientos, declaraciones de algunos gobernadores, no han procedido legalmente”.

También habló de quienes expresaron que no van a oponerse a la distribución de los libros y quienes en un principio manifestaron que no los distribuirían, pero “ya están cambiando de parecer y qué bueno. Seguramente ya los leyeron, ya se dieron cuenta de que no hay ninguna razón, es nada más un asunto dogmático que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático, porque no tiene nada que ver con la realidad”.

Recordó que hay una sociedad de padres de familia que tiene como antecedente estar en contra desde que se aprobó el artículo tercero en la Constitución, por no estar de acuerdo con la educación pública, y ya se han opuesto a la edición de libros incluso en otros sexenios, aunque estén relacionados con grupos conservadores de México.

También, del lado contrario, destacó que hay una asociación de madres y padres de familia que están a favor de la distribución de libros.

Pero insistió en esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita una resolución en torno a la controversia constitucional interpuesta por dos gobiernos estatales.

“El ministro Aguilar, el que entrega amparos en horas, nada más que los otros asuntos los guarda, los tarda un poquito y no mucho, lo que tiene que ver con el pago de impuestos”, señaló.

El lunes, para el regreso a clases, durante la conferencia en Palacio Nacional, el presidente hará enlaces con gobiernos estatales y les preguntará sobre los libros.

“Están muy contentos padres de familia, yo creo que son los más contentos. Están contentos los maestros, las maestras y también los niños y las niñas. El 28, lunes, vamos a tener aquí una información del regreso a clases en todo el país”, comentó.