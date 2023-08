Es probable que se impugne la prisión domiciliaria otorgada a general implicado en Ayotzinapa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que una jueza ordenó la prisión domiciliara al general Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada por el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que “es muy probable que se impugne la decisión del juez”.

El mandatario federal subrayó que en su gobierno se tienen acciones que en otros no se daban, como la investigación a elementos militares.

“¿Cuándo se había visto que por el caso de Ayotzinapa estén 15, 20 miembros del Ejército en la cárcel y, entre ellos, dos generales, uno en prisión y otro que acaban de resolver darle libertad para que siga su proceso en su casa y se está analizando porque es muy probable que se impugne la decisión del juez? Eso no lo hacen otros gobiernos”, señaló.

El presidente dijo que la dificultad en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas se dio porque “se quiso ocultar la verdad. Nosotros no actuamos así. Entonces: ‘¡Fue el Ejército! ¡Fue el Ejército!’, y es consigna y toda la culpa al Ejército; pues no. Si no tienen culpa, pues no fueron ellos”.

López Obrador justificó en pensar también que “ellos recibieron órdenes, porque eso es lo otro. Cuando el 68, ¿quién dio la orden para reprimir? Que no sólo fue el Ejército, fue sobre todo el Estado Mayor Presidencial, el presidente, son órdenes de civiles”.

En cambio, dijo, como comandante supremo de las fuerzas armadas, “no he dado órdenes que desaparezcan, que torturen, que haya masacres, que repriman. No somos iguales. Entonces, pues esos se quedaron con la idea, porque, además, se fueron creando todas estas organizaciones de la llamada sociedad civil, muy fomentadas por los saqueadores en el mundo para que se volteara a ver para otro lado mientras ellos saqueaban impunemente, al grado de que a estas organizaciones sociales de toda índole no les importaba la transformación”.

El presidente López Obrador insistió en la defensa a la milicia al decir que se trata de “echarle la culpa al Ejército, así ya por consigna todo es culpa del Ejército. No. Ya lo he dicho varias veces: Primero, nuestro Ejército surgió de un movimiento revolucionario, es un ejército del pueblo”.

El mandatario federal también se expresó en torno a lo que pasan algunos elementos militares.

“No saben lo triste que es. Nosotros tenemos ceremonias —que no se hacen públicas por varias razones— con familiares de quienes pierden la vida en el cumplimiento de su deber y me toca ver también, así como a las madres de desaparecidos, me toca ver a madres que pierden sus hijos.

“¿Y qué veo en cada ceremonia de reconocimiento que les hacemos? Pueblo, gente humilde”, indicó.

Ahora, dijo, se hace un esfuerzo para que los soldados, que son “pueblo uniformado”, respeten los derechos humanos.

El martes 22, el general Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa, salió de la prisión del Campo Militar, para llevar su caso en libertad.

El día de su detención, Hernández Nieto era el segundo militar de alto rango presuntamente involucrado en la desaparición de los normalistas.

Para ejecutar la orden de detención en la ciudad de Puebla se trasladaron los efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) con una orden de aprehensión por los presuntos delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Hernández Nieto, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, era coronel y pasó a retiro con grado de general brigadier, fue trasladado a la Ciudad de México y recluido en la prisión del Campo Militar No. 1-A para ser puesto a disposición de la jueza segunda de Distrito con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.