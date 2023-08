Sheinbaum critica a Xóchitl Gálvez por declaraciones sobre los trabajadores del sureste

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su “Fiesta” en Guadalajara, Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante presidencial de Morena, deslizó una ligera crítica a Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición, por sus declaraciones sobre los trabajadores del sureste del país.

Además, sumó al expresidente panista Felipe Calderón al show de su asamblea informativa en el que suele presentar a personas enmascaradas imitando a los exmandatarios Vicente Fox y Carlos Salinas, del PRI, para reprocharles las medidas neoliberales aplicadas en el pasado.

La tarde de este jueves, en el segundo cierre regional de sus giras por el país en busca de la candidatura presidencial de Morena, la explanada del Instituto Cultural Cabañas de la capital jaliscience lució con poca gente, a diferencia de otras plazas del país. Algunos asistentes no reaccionaron a las arengas de la morenista, pues iban cansados después de horas de viaje en autobús en los cuales los llevaron desde distintas partes de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Michoacán.

Ahí, para levantar el ánimo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fingió sorpresa sobre algo planeado y repetido en otras ocasiones:

“¡Ah miren quién nos visita! Son algunos que no quieren reconocer que estamos mejor con López Obrador. No sabía que iban a venir, pero ¡Oh Dios!”, dijo llevándose la mano a la cabeza mientras sonreía como lo hace una niña traviesa.

Luego, ya con “Fox”, “Salinas” y “Calderón” arriba en el templete, dijo:

“aquí les faltan algunos impresentables también ¿eh! No son los únicos”. Y pidió reproducir el conocido audio del guanajuatense en el que critica los programas sociales y que, en automático provocó las ya esperadas rechiflas y mentadas de madre.

La exmandataria capitalina les pidió pasarse de su lado derecho. “Ahora que me acuerdo, a ustedes les toca de este lado”. Entonces, comenzó la crítica: “de aquel lado es otro proyecto. Es un proyecto que cree que quien no tiene recursos económicos es porque no es trabajador”.

Y fue ahí cuando criticó indirectamente a la senadora Xóchitl Gálvez: “Ya oyeron también recientemente lo que dijeron del sureste. ¡No! El pueblo de México, hombres y mujeres son trabajadores. Es más, se van a Estados Unidos a hacer caminar la economía más grande del mundo”.

El lunes pasado, desde Monterrey, Nuevo León, la senadora del PAN aseguró que “hay una cultura distinta en el sureste del país. Cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije que iba a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura”.

“Seguimos cargando con la violencia”

En su show ensayado, Claudia Sheinbaum también se lanzó contra Calderón Hinojosa, aunque reconoció que sigue la violencia en México:

“¡Y luego ese otro señor! La guerra contra el narco, una tragedia en nuestro país que la seguimos cargando con la violencia que hay en distintos lugares de nuestro territorio”, dijo.

“¿A quién se le ocurre declarar una guerra en su propio país? Pero, ¿a quién se le ocurre poner de coordinador de seguridad a un narcotraficante que hoy está preso en los Estados Unidos?”, en referencia al exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Cabeza de Vaca.

Para terminar con su show, la morenista aseguró: “por eso ¡ya estuvo bueno! Ya que se vayan para abajo, ya estuvo bueno, son el pasado”.

En contraste, dijo que el movimiento de la 4T representa “el presente, el futuro y la esperanza de México”.

Ese modelo “nuevo”, es, “un rumbo distinto” y reiteró su comparación con las otras grandes transformaciones del país:

“A veces en nuestra cotidianidad no nos damos cuenta que es una transformación similar al de la Independencia, ante la Reforma, a la de la Revolución; solo que ahora estamos haciendo de manera pacífica vamos fortaleciendo la democracia en el país, que además se fortalece nuestra soberanía”.