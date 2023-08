AMLO asegura que la ministra Norma Lucía Piña contrató a excolaborador de García Luna

ACAPULCO, Gro. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ministra presidenta de la SCJN, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, contrató a Ricardo Márquez Blas, uno de los más cercanos colaboradores del exsecretario de seguridad, Genaro García Luna y que se tendrá que investigar si no es de quienes cometieron delitos.

Ricardo Márquez Blas, que "era del sistema nacional de seguridad en el secretariado. Era de los más importantes y lo contrató la señora que básicamente no sé qué cargo le dieron, pero es para seguridad", dijo López Obrador.

En la conferencia matutina en Acapulco, Guerrero, advirtió: “Se va a tener que investigar si no está involucrado en delitos o no está en carpetas de investigación”.

Al asegurar que “ya no hay espionaje, ya nada más hay inteligencia y nada más me ayuda la gente que me informa. Los trabajadores al servicio del Estado”.

“Me acabo de enterar que la presidenta de la Suprema Corte contrató, acaba de darle trabajo a uno de los brazos derechos de García Luna en el Poder Judicial. Ya les voy a dar información porque tengo que andar pidiéndole a la gente que me ayude”, indicó.

Dijo que de estos hechos también es informado por los mismos trabajadores del Poder Judicial, “que esos no son tratados como los de arriba, porque llegan a ganar hasta 700 mil pesos mensuales y ellos se dan cuenta y no están de acuerdo con los abusos, pues me mandan información y los ciudadanos”.

El presidente López Obrador insistió que la persona contratada por “la señora presidenta” es uno de los más cercanos de García Luna”.