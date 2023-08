Denuncia el cronista deportivo Alex Déleon agresión de presuntos policías montachoques en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comentarista deportivo Alex Déleon denunció a los policías de las patrullas con matrícula MX163 B4 y MX-161 B4, de la colonia Portales, por haberlo agredido, después de haberle montado un choque, en avenida Universidad, alcaldía Benito Juárez.

En una grabación de 2:32 minutos compartida en su cuenta de la red social X, el comentarista contó que el 23 de agosto, a las 10:39 de la noche, en el cruce de las avenidas Universidad y Cuauhtémoc, un auto chocó su camioneta cuando avanzaba del lado derecho, mientras que otro que circulaba con luces intermitentes se metió en sentido contrario y le pegó, pero se dio a la fuga.

“Me volteé y le pregunté a mi novia si estaba bien. Me orillé para ver lo que tenía la camioneta; tengo todo el costado golpeado, y mientras estoy viendo para llamar a mi seguro, se acerca un policía, me pregunta los hechos, le explico qué pasa.

“Se acerca otra patrulla con tres policías y cuando les cuento los hechos, me acusan de otro choque en un lugar donde yo no estaba ni coincide, y me intentan subir a la patrulla de manera forzosa; me pegan, me abren el labio por dentro, me dieron cuatro puñetazos y comenzaron a forcejear; resulté todo raspado, me zafo, me echo a correr, me logro escapar de ellos”, narró.