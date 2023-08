A MC lo llaman traidor por no sumarse a la oposición contra nosotros: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en la oposición “están muy nerviosos” y quienes no se suman al Frente Amplio por México, como es el caso de Movimiento Ciudadano, los tachan de traidores, porque “todos tienen que entrarle al aro”.

“Quieren que todos se unan en contra de nosotros, como hay algunas resistencias de Movimiento Ciudadano, que dicen `vamos solos´, dicen: `no, traidores, no se alinean´, o sea es muy intolerante, todos tienen que entrarle al aro, todos tienen que estar con la mafia del poder”, expresó.

El mandatario federal acusó que la oposición dice que todos tienen que ser “aplaudidores y alcahuetes de los potentados”, que además “ya gobernaron y llevaron al país al fracaso rotundo, los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar”.

Dijo que al no contar con el apoyo de todos para oponerse a Morena, “se enojan porque un partido dice 'lo vamos a analizar' y entonces eres un traidor, a uno de ellos que tenía mucho interés, tampoco lo voy a mencionar, que estaba muy echado para adelante, no aguantó ni el primer apretón”.

Al preguntarle si se trata de Enrique Alfaro, quien se desmarcó de MC por no sumarse al FAM, pero sí en referencia a Santiago Creel, el presidente respondió: “No no no, otro del bloque conservador, no aguantó, yo no dije así (al intervenir uno de los asistentes a la prensa), me vayan a trampear, pero no aguantó”.

El presidente López Obrador pidió estar atentos a lo que publica el expresidente Vicente Fox para ver el “tejemaneje” de la oposición.

“El que está en contra, `no le andes haciendo el juego al viejito´, él no dice así pero otros sí, el viejito, claro que ya tengo mi edad, estoy lleno de achaques, pero pues me da muchísimo gusto tener madurez”, dijo y destacó ser más “chamaco” que los presidentes y primeros ministros de otros países, como China, India, Rusia y Estados Unidos, “lo de la edad es muy relativo, es un estado de ánimo. Hay jóvenes que ya parecen ancianos”.

También acusó que hay medios nacionales que ayudan “a ablandarlos a todos, para someterlos” y agregó: “No sé qué está pasando que están muy nerviosos, entonces a todos los que no se suman, el Reforma los está golpeando, creo que eso es lo que está pasando con MC”.

Aunque dijo que “ojalá resuelvan sus diferencias, todos en general”, también mencionó que los señalamientos contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante hechos de violencia en el estado, son parte de esa campaña para golpear.

Sobre los hechos de violencia en NL dijo que se analizó en la reunión de gabinete de esta mañana “y se está llevando a cabo una investigación”, pero rechazó que García minimizara el hecho.

“No creo que lo haya hecho, es un buen gobernador, lo que pasa es que tiene en contra a los de PRIAN en Nuevo León y además al Norte, que es de los mismos dueños de Reforma”, a quienes acusó de esos señalamientos.

“Como ahorita está en una campaña, no sé qué preocupación tienen si yo ya dije quién iba a ser la candidata desde hace tres, cuatro meses. No sé qué está pasando que están muy nerviosos, entonces a todos los que no se suman el Reforma los está golpeando, creo que eso es lo que está pasando con Movimiento Ciudadano” y cuestionó si se le está “pegando” a Dante Delgado, por lo que reiteró que se trata de una campaña en su contra. “Es eso, como dicen allá en mi pueblo: por algo será, hay que verlo con cuidado”.

El mandatario federal dijo que esos desencuentros al interior de los partidos también son normales en la democracia, pero que se debe tomar con cuidado y “hay que decir de parte de quién”, principalmente porque, dijo, “el bloque conservador ya no tiene al Ejecutivo, al Legislativo (después lo señaló como dócil en otros gobiernos), imagínense cuantas reformas a la Constitución hicieron para favorecerse”.

Y al final, ante los cuestionamientos sobre MC, dijo no ser experto, negó estar informado de esa situación, pero lo comentó porque “los conozco, los he padecido durante mucho tiempo”.