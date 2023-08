Ministro“swiftie”: Arturo Zaldívar presume asistencia a concierto de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, asistió al primer concierto en México de la cantautora estadounidense Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su Eras Tour.

En una publicación en sus redes sociales, el ministro afirmó que el espectáculo de anoche fue inolvidable y espectacular, también agradeció a los fans de Taylor- llamados swifties-, por su cariño.

“La de hoy ha sido una noche inolvidable. El show de la artista más importante de nuestro tiempo es simplemente espectacular. Gracias infinitas a las y los swfties por tanto cariño. Son muy bien correspondidas”, comentó Zaldivar en sus redes sociales.

La de hoy ha sido una noche inolvidable. El show de la artista más importante de nuestro tiempo es simplemente espectacular.

Gracias infinitas a las y los swfties por tanto cariño. Son muy bien correspondidas.

#MexicoCityTSTheErasTour #Swiftie pic.twitter.com/UZbNNnSD6e — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) August 25, 2023

En otro video compartido en redes, se le vio al ministro en la zona platino compartiendo brazaletes de la amistad con las fans, una tradición de las swifties en los conciertos en Estados Unidos y que se trajo aquí a México, también también como una referencia a canciones de Taylor.

Arturo Zaldívar, ministro y expresidente de la SCJN, asistió al primer concierto de #TaylorSwift en la CDMX, vistiendo una cardigan muy swiftie. “La de hoy ha sido una noche inolvidable”, escribió en sus redes sociales.



¿Qué te parece? pic.twitter.com/sXgxJk4z3V — Expansión (@ExpansionMx) August 25, 2023

A Zaldivar se le vio también con una chamarra con un número 13 en la espalda, así como su nombre y otros detalles referentes a las canciones de Taylor Swift.

El 13 tiene muchos significados para los swifties, ya que significa el cumpleaños de la cantante (13 de diciembre de 1989), también Taylor ha dicho en entrevistas que es su número de la suerte.

El 9 de agosto, Zaldívar compartió un video en TikTok con motivo de su cumpleaños, donde presumió su regalo: un par de boletos para ver a Taylor Swift en México.

Sorprendido mostró un boleto a la cámara, pero le dijeron que no mostrara los códigos para que no le clonaran sus entradas al The Eras Tour Mexico.

“Así para que no me los vayan a robar. Muchas gracias a mis chicas Swifties que me regalaron este maravilloso obsequio en mi cumpleaños. Voy a disfrutar mucho el concierto. Allá las veo y allá los veo. Saludos”, indicó en otro video.

En uno más compartió los brazaletes con un grupo de jóvenes, quienes le regalaron su muñeco del doctor Simi vestido de ministro de la corte para que se lo aventara a Taylor Swift durante el concierto.

En su cuenta, compartió momentos vividos en el concierto, entre bailes de la estadunidense y él conviviendo con los presentes.

En el concierto, la cantante cantó un repertorio de varias canciones de toda su carrera musical, dividido cada álbum en eras. Los asistentes pudieron escuchar canciones como “Miss Americana & the heartbreak prince”, “Karma”, “August”, “Champagne Problems”, “Look What You Made Me Do”, así como sus grandes éxitos como “Blank Space”, “Bad Blood”, “Shake it up”, “Style”, entre otras.

Según una estimación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), los conciertos de Taylor Swift dejarían una derrama económica de poco más de mil millones de pesos, y estiman que asistan 180 mil personas aproximadamente a las cuatro fechas que tiene la cantante en nuestro país.