“Por primera vez no va a haber ‘dedazo’. ¿Les parece poco?”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que casi en la recta final del proceso interno de Morena para elegir a quien coordine la defensa de la cuarta transformación, está “mucho muy bien”, porque, dijo, no hay dedazo, tapado ni cargada.

“Por primera vez en el país no ha haber ‘dedazo’ del presidente. ¿Les parece poco eso? Estamos hablando de siglos, con la excepción de la elección del presidente Madero (…) casi en todo el México independiente, el que estaba era el que imponía al sustituto, había ‘tapado’, había 'acarreo', ‘cargada’ y ‘dedazo’. Eso ya se acabó”, abundó.

Bardas, espectaculares y “la innombrable”

El mandatario federal también se refirió a los espectaculares y bardas para promover a cada aspirante presidencial de Morena y del Frente Amplio por México.

Insistió en que “lo mejor es que no hubiese esa publicidad. No creo que les ayude mucho la publicidad a los aspirantes, ni a los que están luchando por la transformación ni a los que quieren el retroceso, no les ayuda, pero son rémoras que vienen de tiempo atrás”.

“Tienen que sonreír y salir con fotos de cuando estaban chamacos o chamacas, pero eso se va a ir quitando”, dijo y agregó que lo sustancial es que sea el pueblo el que decida.

Si se trata de publicidad, aseguró, en algunos medios de comunicación se ha dado en mayor medida en favor de la oposición, en especial de Xóchitl Gálvez, de quien dijo que es “la innombrable”, para evitar que la autoridad electoral lo sancione; “ya no puedo mencionar porque me ‘cepillan’, pero cuánta, cuánta. Toda, toda, toda”.

Recriminaciones y Calderón

Reprochó que cuando surgió la información sobre la disminución de la pobreza y la desigualdad en México, luego de más de 50 años que no sucedía, “no fue nota”, dado que, según una medición que hizo su equipo, sólo 12 por ciento de las notas fueron sobre ese tema.

López Obrador destacó que durante el gobierno de Felipe Calderón la diferencia entre los ingresos de los pobres y los ricos era de 35 veces más y en su gobierno es de 15 veces.

“Estoy contentísimo, feliz”, afirmó y pidió celebrar por ese hecho.

“¿Cuál era la nota principal cuando se dio a conocer la información del Inegi? La señora innombrable, porque ya me censuraron, ya no puedo hablar”, en ese periodo dijo que el Frente Amplio por México tuvo 31 por ciento de todas las noticias, “¿qué es esto?, ¿es información?, no, es publicidad y de la buena”.

Además, indicó: “Les puedo garantizar, me dejo de llamar Andrés Manuel, que aquí son puras flores, positivas todas, y acá (sobre la información en torno a su movimiento), negativas la mayoría, como el libro de don Andrés Henestrosa, Flor y látigo”.