Marcha del orgullo en Cuernavaca: Exigen acciones afirmativas electorales para 2024

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Unas 4 mil personas de la diversidad sexual marcharon este sábado de la Iglesia del Calvario al Zócalo de Cuernavaca para exigir libertad para “ser quienes realmente somos”, respeto a sus derechos, aprobación legal de acciones afirmativas para tener representación electoral en 2024 y que se detengan los crímenes de odio en la entidad.

Gays, lesbianas, hombres y mujeres trans, personas no binarias, travestis, intersexuales, de género fluido y heterosexuales clamaron por la libertad en un ambiente de carnaval y fiesta, porque “la alegría es nuestro sello político”, como decía una pancarta. “De noche y de día, que viva la putería”, gritaban personas y adultas en un ambiente multicolor.

Alida Martínez, mujer trans de 57 años que ha participado en la organización de las 19 marchas que han ocurrido en estos 18 años. Al tomar el micrófono al final de la marcha, su voz se quebró al relatar lo que ha implicado la lucha por los derechos de la diversidad sexual en Morelos.

“¡No somos uno, no somos 10, pinche gobierno cuéntanos bien!”, gritaron al unísono al pasar por el Palacio de Gobierno en la calle Galeana. Este año, la marcha fue acompañada por varios políticos. Particularmente regidoras de Cuernavaca, así como vehículos del Infonavit, del Instituto de la Juventud de Morelos, y otras dependencias municipales y estatales.

En Morelos la Marcha del Orgullo nació en agosto de 2005. En ese año fueron unas mil personas las que desfilaron el mismo tramo que este sábado. Las personas que observaban desde las calles veían con curiosidad, algunas incluso con horror, aquel desfile carnavalesco y colorido. A diferencia de hace 18 años, este sábado las personas se tomaban selfis, grababan videos en sus celulares o hacían transmisiones en vivo.

Ágata Toro, persona no binaria que hace Drag Queen, sostuvo que “hoy no solamente salgo a marchar por mis derechos, sino por los derechos de las demás personas que vienen detrás de nosotras. Para que un día no tengamos que salir a gritar, sino solamente a disfrutar, a la fiesta a vivir”.

Finalmente, Ruth Aranday madre de un chavo trans también participa en la marcha. “Vine para apoyar a mi hijo y a todos sus amigos. Es el segundo año que vengo, para apoyarlo y para que sepa que no está solo. Lo acompaño a él y a todos los chicos, chicas y chiques que necesitan una mamá que los ama. Porque Dios los ama, porque los hizo como son y los apoya como son”.

Al llegar al zócalo, apenas comienza la fiesta. El Comité Organizador de la Marcha, un variopinto de identidades, ideologías y posturas políticas, se une en torno a la propuesta de que debe haber representación política en los poderes del estado. Por eso exigen a los diputados locales aprobar las acciones afirmativas y a las demás autoridades, garantizar la seguridad de las personas que integran la comunidad.