Zoé Robledo destapa a Manuela Obrador, prima de AMLO, como aspirante a la gubernatura de Chiapas (Video)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (proceso.com.mx).- Al grito de: “¡gobernadora!, ¡gobernadora!, gobernadora!”, este sábado miles de simpatizantes y seguidores del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo Aburto, destaparon y ovacionaron a la diputada federal chiapaneca, Manuela Obrador Narváez, como aspirante a gobernadora del estado de Chiapas por MORENA.

En el Rancho La Terna, esta mañana bajo una gran carpa blanca miles de hombres y mujeres que llegaron desde diferentes regiones del estado de Chiapas se congregaron para ver y escuchar a Zoé Robledo, aspirante a la gubernatura del estado, que fue bajado de esa carrerea política por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes en su mañanera.

“Yo nunca pensé, jamás, a diferencia de mi sueño y que sigue siendo ser gobernador de Chiapas. Yo nunca pensé que fuera a tener el reto, el desafío, la confianza del presidente López Obrador, de encabezar el IMSS”, dijo el funcionario federal. “Esto no pasaba por mi cabeza llegar a una institución tan Grande, tan compleja y tan importante para el país. No pasaba por mi cabeza dirigir el IMSS como tampoco me pasaba que me tocaría enfrentar una pandemia, que me tocaría la parte más dura de la pandemia que es la atención médica de todo el país y en más grandes ciudades. Y mucho menos pensé que íbamos a salir a vacunar a Chiapas cuando estábamos en los peores niveles de cobertura de vacunación. Y salimos y lo hicimos. Con el Dr. Pepe Cruz que me ha acompañado en ese propósito y lo logramos”, agregó.

Y prosiguió: “Nunca había estado ante un desafío y un reto más complicado que es el de construir una nueva institución. Nunca pensé que estuviera en mis manos la posibilidad de darle a todos los mexicanos de norte a sur y de este a oeste, esa salud, en todos los pueblos esa atención médica que tanto necesitan y tanto merecen. Nunca me hubiera imaginado que iba a estar en mi camino la construcción del otro IMSS, el IMSS para los que no tienen seguridad social”.

En la reunión encabezada Zoé Robledo y su esposa, Marifer Pariente, estuvieron presentes políticos locales chiapanecos que forman parte de la estructura que había construido en su carrera rumbo a la gubernatura: Miguel Ángel Cordova, alcalde de La Concordia, Patricia Aguilar, el dilúyalo local, Raúl Bonifaz, Carlos Esquinca Cancino, Guillermo Santiago, Director del Instituto Nacional de la Juventud, la diputada federal Manuela Obrador Narvaez, el diputado federal Joaquín Zebadúa, la diputada federal Patricia Armendariz, el alcalde de Tuxtla, Carlos Morales, José Antonio Aguilar Bodegas y otros más.

Nacida en Tabasco el 12 de junio de 1972, Manuela Obrador Narváez de 52 años es diputada federal por segunda ocasión por el distrito número 1 con sede en Palenque, donde radica. Fue cuestionada porque esa curul estaba destinada para una representación de los pueblos originarios, pero aunque fue impugnada ella acreditó sus Auto adscripción indígena.

Manuela Obrador Narváez es hija de Roberto Obrador, quien a su vez era hermano de la mamá del actual presidente Manuela Obrador. Al grito de: “Amiga Obrador, eres la mejor”, el diputado federal chiapaneco presentó a la diputada federal prima hermana del presidente.

Tras elogiar primero a Zoé Robledo, Manuela Obrador, Manuelita, como le gusta que la llamen, dijo que la cuarta transformación debe seguir en Chiapas y en todo el país. Dijo que la decisión de Zoé de seguir frente al IMSS es un gran reto que tiene ante un tema tan sensible como lo es la salud de los mexicanos.

“Muchos se están frotando las manos, piensan que esto ya se acabó. No, no, no señores. No los vamos a dejar solos. Vamos a caminar juntos todos. Asumo el compromiso con el compañero Carlos Morales, de que vamos a seguir luchando por el Chiapas que tanto soñamos. Porque No nos vamos a rendir. Porque ya hay muchos que ya se están frotando las manos, diciendo: esto ya se desbarató, esto ya se acabó. Este equipo de gente valiosa y honesta que está aquí tiene que seguir trabajando y caminando. Esto apenas empieza”, dijo la diputada federal.

“Tenemos un líder a nivel nacional”, dijo la diputada señalando a Robledo Aburto. De quien dijo “se va a la patria grande para cuidar la salud de todos los mexicanos. Y nosotros nos quedamos en la patria chica a defenderla y a cuidarla. Porque no vamos a dejar que los mismos saqueadores de siempre, no vamos a permitir, sería inmoral, dejar que venga gente que estuvo en i partido y se pasa a otro. Y como ven que ya le salió carnita al hueso, con el mayor descaro, me voy para allá. Piensan que la gente es ignorante. No. Ya se les acabó ese cuento”, dijo Manuela Obrador.

“Acá hay gente te pensando que va a luchar por su estado. Y que vamos a hacerlo juntos compañeros”, dijo la diputada federal que fue ovacionada por la multitud que le gritaban: “¡gobernadora!, ¡gobernadora!, gobernadora!”.