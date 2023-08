Alonso Ancira “debe de entender que ya se terminó su ciclo” en AHMSA: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó al empresario Alonso Ancira ceder para que otros accionistas tomen el control de Altos Hornos de México y evitar que se siga perjudicando a los trabajadores de la industria acerera en Coahuila; aconsejó no dejarse engañar por quienes sugieren dilatar el proceso, porque podrían estafarlo.

“Él debe de entender que ya se terminó su ciclo”, enfatizó.

El mandatario federal alertó que “a lo mejor también el señor Ancira, equivocadamente está esperando que yo me vaya, pensando que quien llegue le va a condonar la deuda o va a utilizar dinero del presupuesto, como era antes, para rescatarlo. Eso va a ser muy difícil que se dé hacia adelante, no lo va a permitir el pueblo, ya eso ya no se va a aceptar”.

Su consejo o recomendación, dijo, es que “no les crean a los que los encampanan y les dicen: ‘No te preocupes, ya se va a ir Andrés Manuel’. Y les pueden estar diciendo que van a regresar los de antes, y hasta les pueden estar diciendo: ‘Tú nada más ten confianza y coopera’, porque así le hacían antes, para que dieran dinero, daban dinero”.

El presidente dijo que a nadie se le debe de negar un consejo, porque los van a estafar. “Ya no es lo de antes.

No hay quien pueda decir: ‘Coopera, vamos a pasar la charola y ya después te vamos a devolver hasta con creces, copeteado, lo que aportaste’. Ya eso se terminó, es el pueblo el que va a decidir, no los potentados y sus medios de manipulación”.

El mensaje para los habitantes y trabajadores en Monclova es que han buscado la forma de rescatar a Altos Hornos, pero existe una deuda enorme de Alonso Ancira, quien enfrentó un proceso judicial por la venta a sobreprecio de Agronitrogenados y por lo que ahora debe cubrir la reparación del daño a cambio de no permanecer encarcelado.

Las maniobras del empresario dejaron sin trabajo a quienes laboraban en la empresa, los proveedores tampoco han cobrado. A la hacienda pública le deben dinero, a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, al SAT, al Seguro Social, al Infonavit.

“O sea, muchísimo, pero el señor no cede. Él quisiera, pienso, que se le permitiera seguir a él siendo preponderante –ya que usábamos la palabra, el término– y eso no es posible, porque no hay quién quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo de la empresa”, afirmó.

Por esa razón, dijo que Ancira “debería de aceptar que ya termina su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera y administrativa se hagan cargo de Altos Hornos, para que de esa manera se vuelva a recontratar a los trabajadores y se llegue a acuerdos con los proveedores a los que se les adeuda y se pueda sanear la situación”.

“Pero no se puede sobre las mismas bases. Es un poco lo que decía sobre el mensaje bíblico, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Él debe de entender que ya se terminó su ciclo y de esa manera nosotros ayudamos para reestructurar la deuda que se tiene con la hacienda pública”, señaló.

Un asunto que dejó claro es que el gobierno federal no puede condonar la deuda, aunque a los nuevos inversionistas sí se les puede garantizar que para echar a andar de nuevo la empresa podrían hacer un acuerdo para que paguen en plazos lo que deben a las distintas instancias.

“Pero no podemos hacer ese acuerdo con el señor Ancira por razones obvias, sin que tengamos nada personal contra él; es una cuestión de juicio practico, de sentido común.

Entonces, decirle a la gente de Monclova que estamos en eso”, dijo.