AMLO admite que fue su idea que no hubiera debates entre los aspirantes de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que de él vino la idea de no organizar debates entre aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación y a la Presidencia del país, para evitar descalificaciones que se tornaran mediáticas. “Todos estuvieron de acuerdo”.

“Yo por ejemplo recomendé que no se debatiera, porque lo iban a utilizar nuestros adversarios, los conservadores y sus medios de manipulación. Como los conozco bien, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado, entonces dije: no, no, no, eso no, porque a ver, aquí te abrimos la televisión, la radio, todo y ¡mira cómo te dijo!”, afirmó.

En torno a si podía haber una tentación de enfrentarse en caso de haber debates, el presidente respondió: “Claro, imagínense tu revista, Proceso se hubiese dado gusto, echado vuelo”.

–Sin embargo, sí hubo señalamientos, se le planteó.

–Pero nada, nada, fue más lo que dijo el Proceso que lo que se dijeron entre ellos.

El mandatario federal dijo que en efecto la idea de que no hubiera debates fue de él. “Sí, sí, pero todos estuvieron de acuerdo, yo hice un razonamiento, no fue una imposición, argumenté, así como lo estoy haciendo ahora. Les dije no, aquí somos hermanos que es Marcelo, Adán, Ricardo, Fernández Noroña, Manuel y Claudia. Todos hermanos, hermana, todos”.

Agregó que el mensaje fue: “Agárrense de las manos y vamos a que sea la gente la que decida, esa es la regla, que sea el pueblo el que decida mediante el procedimiento de encuesta y ya la gente sabe qué representa cada uno, los conoce bien, además van a ir para conocer sus propuestas, como lo hicieron, y todo muy bien, todo muy bien, salió muy bien”.

Acusó que quienes usarían descalificaciones para exhibir al movimiento, son “muy buenos para picar la cresta, para amarrar navajas, para cucar. Y la política es el equilibrio, entre otras cosas, entre la razón y la pasión y también la política aconseja que haya prudencia, presencia y paciencia”.