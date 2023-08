Jaime Bonilla dice que Morena es peor que el PRI y alerta sobre “dedazo” en encuesta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, arremetió contra el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y consideró que su expartido se comportó “peor que el PRI” en el proceso para la designación como candidata de su sucesora Marina del Pilar Ávila.

Bonilla fue elegido senador en 2018 como parte de la coalición PT-Morena y en 2019 ganó la gubernatura para un periodo corto de dos años. El Congreso de Baja California extendió a cuatro años su periodo, pero esta decisión fue rechazada por la Suprema Corte. Tras sostener una confrontación pública con Ávila, dejó la bancada de Morena y se pasó a la del PT.

En entrevista con el semanario Zeta, Bonilla acusa a Mario Delgado de haber simulado en la encuesta para elegir candidatura a la gubernatura en 2021.

“A mí no me traicionó la gobernadora, yo nunca fui un fan de que ella fuera la candidata, pero yo no tomé la decisión; esa la tomó Mario Delgado, simulando una encuesta que Marina no ganó porque nunca hubo la encuesta, ésa es la realidad, nada más que la gente no sabe”, afirma el ahora líder del Partido del Trabajo en Baja California.

“Pero Mario simuló y, cuando digo simuló, les pidió a varias personas que participaran o que levantaron la mano y supuestamente hizo una encuesta y les pidió que no se inscribieran, no se registraran, hasta que ya le dijera a él. Y resulta que cuando le preguntan a Mario sobre la encuesta dice: ‘No, es que no hubo encuesta, lo que pasa es que la única que se registró fue ella’, ¿me entiendes?

“O sea, le tomó el pelo a todo mundo, pues, y yo se lo reclamé a Mario, le dije: ‘¿Sabes qué, Mario? Lo que hiciste está incorrecto, la gente del pueblo se va a dar cuenta y Marina va a perder mucha cara por eso’. ‘No, no, que estamos muy fuertes y que nosotros, que Morena, que Juan Camaney’. Total, entonces, Marina nunca fue la ganadora de nada, fue un dedazo de lo más vil que cualquier otro partido hubiera hecho y eso es lo que le dice a Mario”, aseveró Bonilla en la entrevista con el semanario Zeta.

El senador por el PT y exgobernador morenista, Jaime Bonilla en entrevista para @semanarioZETA aseguró que en Morena las encuestas son “un vil dedazo”, son el resultado definido en reuniones.



El senador relata cómo fue el caso en Baja California y asegura que le pasará lo mismo… pic.twitter.com/OTVsMKnDvu — Laura Brugés (@LauraBruges) August 27, 2023

— ¿Peor que el PRI?

“Peor que el PRI, hermano, porque el PRI cuando menos no eran tan descarados, pues ya tenían su sistema y ya saben cómo son sus elecciones y la gente sabía, pero aquí es hipocresía, porque dices ‘somos diferentes’; pero no tan diferentes, ¿verdad?

“Mira, porque hizo exactamente Mario Delgado y ahora estamos pagando las consecuencias. Yo se lo dije a Mario: ‘Marina no está lista para la gubernatura’. Tuvo un año en la diputación, tuvo un año en la presidencia municipal, ¿y le vas a dar uno de los estados más conflictivos en el tema de la inseguridad? Yo creo que debes de abrir el abanico. ‘No, pero ya se decidió’. Y ahí tenemos las consecuencias ahora de lo que está pasando, los platos rotos”, afirmó Bonilla.

En la conversación, el senador petista coincidió con la postura del excanciller Marcelo Ebrard y advierte del dedazo que podría ocurrir en la designación de la candidatura presidencial.

“Es como adelantar vísperas, pero caray, ya vimos cómo operó Mario. Yo creo que Ebrard tiene razón en su postura de ayer, de decir: ‘Oye, no se está viendo claro, estás usando todo el aparato para promover a un candidato’. O sea, él está opinando porque tiene razón. Están cargados los dados y no nada más con él, también con Adán”, dijo en la entrevista.